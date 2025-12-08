Een Zuid-Koreaanse vrouw is voor vier jaar cel veroordeeld vanwege het afpersen van topvoetballer Heung-Min Son. De vrouw had de voetballer van Los Angeles FC honderdduizenden euro's afhandig gemaakt.

De vrouw beweerde zwanger te zijn van zijn kind en maakte hem zo 300 miljoen won, omgerekend zo'n 175.000 euro, afhandig. Een medeverdachte kreeg een celstraf van twee jaar voor poging tot afpersing.

Psychische problemen

De vrouw zou het geld hebben uitgegeven aan luxegoederen. Samen met de medeverdachte, met wie ze een relatie zou hebben gehad, probeerde ze de jarenlange aanvoeder van Tottenham Hotspur nogmaals af te persen. Son deed vervolgens aangifte. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat de vrouw eerst probeerde een andere man af te persen en dat ze aan psychische problemen lijdt.

Los Angeles

Son Heung-min speelde jarenlang bij Tottenham Hotspur en is tegenwoordig de op een na best betaalde voetballer van de Amerikaanse Major League Soccer. Toen hij in de zomer van club wisselde, was hij de duurste transfer in de geschiedenis van die competitie.

De 33-jarige spits bleek echter wel direct van waarde voor LA FC. Son maakte in dertien officiële wedstrijden al twaalf doelpunten namens de ploeg. Hij gaf ook nog vier assists. Met 14,6 miljoen volgers op Instagram is Son een van de populairste mensen van zijn land Zuid-Korea.

Zuid-Korea

De spits is ook van grote waarde geweest voor de Zuid-Koreaanse nationale ploeg. Met 54 doelpunten in 141 interlands is de aanvoerder van de ploeg dé sleutelspeler geweest in de recente successen. Met Son in de ploeg is Zuid-Korea geplaatst voor het WK in 2026. Het Aziatische land zit in de poule met Mexico, Zuid-Afrika en een play-off-winnaar.

In 2020 had Son tijdens de coronapandemie een opvallend uitstapje. Hij loste zijn dienstplicht in in zijn thuisland Zuid-Korea. De aanvaller moest drie weken lang zijn basistraining als militair afronden en hij slaagde met vlag en wimpel. Normaal gesproken moet een Zuid-Koreaan 21 tot 24 maanden dienstplicht vervullen, maar omdat Son in 2018 goud won op de Aziatische Spelen werd hij vrijgesteld van deze langere dienstplicht.