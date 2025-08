Heung-min Son neemt na tien jaar afscheid van Tottenham Hotspur. De 33-jarige Zuid-Koreaan van de Londense club bracht het nieuws naar buiten tijdens een emotionele persconferentie.

De Zuid-Koreaan maakte zijn vertrek bekend tijdens een persconferentie in eigen land, waar Tottenham Hotspur zondag een oefenwedstrijd speelt tegen Premier League-rivaal Newcastle United. Het duel markeert Sons laatste optreden in het shirt van Spurs.

"Ik heb besloten om de club deze zomer te verlaten, op een respectvolle manier. De club gaat me daarbij helpen", zo begon de voetballer zijn verhaal. "Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb een frisse start nodig."

Tranen

Na dit verteld te hebben, hield Son het niet droog. " Dit is de moeilijkste beslissing van mijn leven. Ik kwam naar Noord-Londen als een jongetje. Ik sprak niet eens Engels. Nu vertrek ik als een man."

💔🇰🇷 No llores porque terminó, sonríe porque sucedió



🎙️ Entre lágrimas, Heung Min Son anuncia su adiós del Tottenham Hotspur en el presente mercado de fichajes



➕ 454 partidos, 173 goles, 101 asistencias y una Europa League que levantó como capitán pic.twitter.com/XPHwKO80az — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 2, 2025

Clubicoon

De Zuid-Koreaan kwam in 2015 over van Bayer Leverkusen. In de tien jaren die volgden, groeide hij uit tot een waar clubicoon. Hij kwam tot 454 wedstrijden voor de club en scoorde daarin indrukwekkende 173 doelpunten. Vorig seizoen won de Zuid-Koreaan zijn enige prijs met Spurs: de Europa League. In 2019 behaalde hij ook de Champions League-finale met Spurs na het krankzinnige tweeluik tegen Ajax. De finale werd echter met 2-0 verloren van Liverpool.

Son kreeg vorig jaar al minder speeltijd. Met het oog op het WK van volgend jaar zou hij door een vertrek bij de club zijn kansen in het Zuid-Koreaanse nationale elftal willen behouden. Hij wordt in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Los Angeles FC in de Major League Soccer.

