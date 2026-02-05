Een opmerkelijke bijnaam die toekomstig premier Rob Jetten aan zijn hockeyvriend Nicolás Keenan gaf, is onthuld. De Argentijn stond zelfs een tijdje met deze opvallende naam in de telefoon van de D66-leider. Echter mag hij hem nu niet meer gebruiken.

Jetten, die afgelopen november met zijn partij de Tweede Kamer-verkiezingen won, heeft inmiddels al ruim vijf jaar een relatie met de Argentijnse hockeyer Keenan. Sinds 2024 zijn ze verloofd en de planning is dat het stel in 2026 gaat trouwen in Spanje. Jetten presenteerde vorige week samen met twee politieke bondgenoten een nieuwe regeerakkoord. Dit betekent dat hij op het punt staat om de nieuwe premier te worden van Nederland.

'Hockeyhunk'

Dit betekent dat zijn verloofde, die hockeyt bij de Haagse club Klein Zwitserland, nog vaker in de mediabelangstelling komt te staan. In de podcast Strikt Privé geven ze al een voorzetje.

Zo onthult mediawatcher Evert Santegoeds een opvallende bijnaam die Jetten aan zijn verloofde gaf. Zo gaat het om de bijnaam 'hockeyhunk'. Hij zegt er zelfs bij dat Keneen een tijdje in de telefoon van Jetten stond met deze opvallende naam.

Jetten zelf moet het ook ontgelden

Echter is de 28-jarige hockeyer, die tien jaar jonger is dan Jetten, klaar met deze bijnaam. "Inmiddels is de hockeyhunk er klaar mee. Hij wil gewoon aangesproken worden met Nicolás op de Olympische Spelen en WK's", zo vertelt Santegoeds. Ook Jetten zelf moet de bijnaam voortaan ontgelden. "Rob zelf mag het niet meer zeggen thuis."