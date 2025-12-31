D66-leider Rob Jetten (38) en zijn hockeyende verloofde Nicolas Keenan waren enkele weken geleden heet nieuws in de roddelmedia. De twee zouden uit elkaar zijn. De reden om dat te denken lag aan Instagram, waar de Argentijns international de verkiezingswinnaar plotseling ontvolgde. Jetten legt vlak voor het einde van het jaar uit hoe het zit met hun relatie.

Dat hockeyinternational Keenan (28) 'zijn' Jetten ontvolgde, is de waarheid. Dat onthult Jetten lachend in gesprek met Shownieuws. "Die arme Nico werd helemaal gek in zijn tijdlijn op Instagram. Hij kreeg alleen nog maar content van D66 en Rob Jetten te zien. Hij was het helemaal zat, dus hij dacht mij een weekje te ontvolgen zodat hij een leukere tijdlijn zou krijgen. Hij wilde het algoritme opschonen door minder politiek te krijgen."

'Iedereen dook er bovenop'

Dat was het begin van een heuse roddel dat de twee uit elkaar zouden zijn. "We zijn als politici wel gewend dat heel Nederland een mening over je heeft, dat merken we elke dag. Maar niet de intensiteit die we nu meegemaakt hebben. Dit was mijn eerste keer op een juicekanaal, dus nu weet ik ook weer hoe dat werkt. Iedereen dook bovenop dat ontvolgen, met de spannendste verhalen. Het is fascinerend hoe snel dat kan gaan."

'Heel hard om gelachen'

Het gerucht ontstond in de tijd dat Jetten en zijn partij net een paar weken de grootste van Nederland waren geworden tijdens de verkiezingen. Jetten was op de dag dat het ontplofte dan ook volop in overleg over een nieuw te vormen kabinet. "Maar zelfs de meest serieuze journalisten wilden weten hoe het zat met mijn relatie. Daar hebben we eerlijk gezegd heel hard om gelachen." Uiteindelijk kreeg Jetten van medewerkers van Instagram tips over hoe je je tijdlijn kan opschonen, zónder iemand te ontvolgen.

'In het Spaans vertaald'

"Die heb ik in het Spaans vertaald en naar Nico doorgestuurd", lacht Jetten. Hij is sinds 2024 verloofd met de Argentijnse tophockeyer en samen gaan ze in 2026 trouwen. Jetten heeft een achterneef (Lucas) die in de jeugd van Ajax voetbalt. Zelf was de politicus een begenadigd hardloper en kon hij in zijn jeugdjaren een aardig balletje trappen.