Het had niet veel gescheeld of Rob Jetten was geen politicus, maar voetballer geworden. De mogelijk toekomstige premier maakte op jonge leeftijd indruk op een scout van NEC, de club waartegen zijn neefje Lucas Jetten later bijna zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax.

Jetten heeft zijn sportieve genen niet van vreemden. Zijn moeder Yvonne was een getalenteerde hockeykeepster en zijn vader Anton kon niet onverdienstelijk voetballen. Hij werd zelfs door NEC en VVV Venlo uitgenodigd voor een stage. NEC koos uiteindelijk echter voor een andere speler.

Een overstap naar VVV leek dichtbij, totdat Anton een enorme doodschop kreeg en een jaar uitgeschakeld was. Daarmee eindigde zijn voetbaldroom. Rob is het tweede kind van Yvonne en Anton en gaat in zijn jeugdjaren voetballen bij UDI '19. Daar speelde hij het liefste als rechtsback en viel op vanwege zijn snelheid.

'Wie is die back?'

Tijdens een wedstrijd van Rob Jetten in Cuijk was er een scout van NEC aanwezig, herinnert vader Anton zich in gesprek met Voetbal International. "Die kwam kijken voor een jongen van de tegenstander, een linksbuiten. Ik stond te kijken met John Vievermans (oud-speler van NEC, red.), omdat zijn zoon met Rob in het elftal voetbalde. Die scout liep naar John toe en vroeg: John, wie is die back?"

"John wees naar mij en zei: Dat is de zoon van deze meneer. Rob Jetten, inderdaad. Hij zou onze Rob in de gaten gaan houden", aldus Anton Jetten. Achteraf bleek dat een van Rob Jettens laatste wedstrijden op het voetbalveld te zijn. De politicus raakte daarna gefascineerd door atletiek, waar hij ook in uitblonk. Zijn eerste 400 meter liep hij in 51 seconden.

Neefje Lucas

Hoewel Jetten zijn kicksen vroegtijdig aan de wilgen hingen, is hij nog altijd een liefhebber van de sport. De D66-leider werd dankzij het bezoek aan een open dag supporter van Feyenoord en zat onlangs op de tribune bij NEC tijdens het duel tussen de Nijmegenaren en Ajax, omdat zijn neefje Lucas (verdediger Jong Ajax) voor het eerst bij de wedstrijdselectie zat van de hoofdmacht. Zijn debuut bleef uit.

