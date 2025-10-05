In Engeland waren ze maandenlang in de ban van de soap rond het huwelijk van voetballer Kyle Walker. De rechtsback van het nationale team bedroog zijn vrouw Annie meerdere keren met minnares Lauryn Goodman en verwekte zelfs twee buitenechtelijke kinderen bij haar. De mediastorm leek te zijn gaan liggen nadat Annie haar man maar weer eens had vergeven, maar dat was buiten Lauryn gerekend.

The Sun pakt namelijk groots uit met een verhaal over de minnares van Walker. Zij is volgens het medium gespot tijdens een date met een andere bekende topsporter uit Engeland: toptennisser Jack Draper. De twee zouden elkaar ontmoet hebben via de datingapp Raya, waarop enkel beroemdheden worden toegelaten.

Date met toptennisser

Draper en Goodman zouden maandenlang berichten naar elkaar hebben gestuurd en uiteindelijk samen in Londen een koffietje hebben gedronken. Het leeftijdsverschil tussen de twee is vrij groot, want Draper is met zijn 23 jaar een stuk jonger dan de 34-jarige Goodman, maar desondanks spatten de vonken de er vanaf volgens een andere klant in de zaak.

"Jack komt hier vaker dus ik zie hem ook regelmatig. Hij torende boven haar uit en ze waren aan het flirten terwijl hij een koffie voor haar bestelde. Ik zag ze samen vertrekken. Het was vreselijk weer, dus hij probeerde te beschermen zodat ze niet nat werd. Ze waren op hun gemak in elkaars gezelschap en hij had zijn armen om haar heen", vertelde de persoon aan de Britse krant.

Draper, die door een blessure de rest van het jaar niet meer in actie komt en dus wat vrije tijd heeft, lijkt echter niet uit te zijn op een relatie. Zelf meldde hij eerder al dat het lastig was om een relatie aan te gaan doordat hij constant moet reizen. Een bron rond de tennisser meldt in een reactie dat er niets speelt tussen hem en de minnares van Walker: "Ze hebben elkaar één keer ontmoet en er zijn geen plannen om elkaar weer te zien."

Britse media smullen van privéleven Walker

Het privéleven van Walker houdt de gemoederen al lange tijd bezig in Engeland, want hij wist het tijdens zijn huwelijk met Annie wel heel bont te maken. De verdediger heeft met haar vier kinderen, maar verwekte tussendoor ook nog even twee kinderen bij zijn minnares Lauryn Goodman. Het leidde op het EK tot veel heisa toen beide vrouwen tijdens hetzelfde duel van Engeland op de tribunes zaten. Daarnaast liet Walker ooit tijdens een dronken bui in een kroeg zomaar zijn broek zakken.

Annie leek na het EK van vorig jaar eindelijk genoeg te hebben van de daden van haar man en vroeg zelfs een scheiding aan, maar lijkt hem toch weer te hebben vergeven. Walker, die tegenwoordig voor Burnley speelt, woont inmiddels weer bij zijn gezin.