Feyenoord-voetballer Thijs Kraaijeveld timmert aardig aan de weg als profvoetballer. Hij maakt al veelvuldig minuten bij de Rotterdammers, maar zorgde onlangs voor verbazing door een bekentenis over zijn bekende schoonmoeder. Dat zorgde weer voor de nodige hilariteit bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

In hun podcast voor Sportnieuws.nl gaan de twee olympisch kampioenen in op het opmerkelijke verhaal. Kraaijeveld heeft al vier jaar een relatie met de dochter van Leontien van Moorsel, een van de grootste vrouwelijke wielrensters van Nederland. Ze won viermaal olympisch goud en werd ook twee keer wereldkampioene op de weg. Haar man Maikel Zijlaard kon overigens ook aardig fietsen.

Dat was Kraaijeveld echter allemaal ontgaan, want hij vertelde onlangs eerlijk dat hij géén idee had wie zijn schoonmoeder was en dat zij viermaal goud had gewonnen op de Spelen. "Dat moest ze wel zelf vertellen. Dat wist ik echt niet."

'Ja, ik heb ook gesport'

Van As vindt dat allemaal ook niet zo gek. "Het is allemaal van voor zijn tijd. Hij komt uit 2008. Dat heeft hij helemaal niet meegemaakt, dat weet hij helemaal niet." De ex-tophockeyster ziet het gesprek al voor zich aan de keukentafel. "Ik denk dat het ook alleen maar leuk is eigenlijk. Dat zij moest vertellen ja ik heb ook gesport. Ik heb altijd aan wielrennen gedaan." En het antwoord van Kraaijeveld zou dan zijn. "Oh ja, was je dan goed? Ja, ik was wel aardig. Kon je meekomen met de besten?"

Hoog ziet er ook de lol wel van in. "Wel grappig dat zij het er nooit zelf over hebben gehad. Dat haar dochter dus nooit dat heeft bemoeid." Van As snapt dat eigenlijk wel. "Als je opgroeit met zo'n ouders dat het heel normaal is. Dat is dan ook echt niet het eerste wat je gaat vertellen in de kroeg: mijn moeder hè, olympische gouden medailles."

De twee komen tot de conclusie: "Ik vind het wel heel grappig. Alleen maar leuk dat hij het niet wist en er gewoon met haar over gesproken heeft. Helemaal leuk."

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door.