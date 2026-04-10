Door al het blessureleed bij Feyenoord krijgt jongeling Thijs Kraaijeveld (18) het vertrouwen van trainer Robin van Persie. Centraal achterin, waar hij eigenlijk een middenvelder is. Kraaijeveld heeft veel steun aan zijn sportieve schoonfamilie, al wist hij in eerste instantie niet wie schoonmoeder Leontien van Moorsel was.

Kraaijeveld heeft sinds begin 2022 namelijk iets met de dochter van de succesvolle voormalig wielrenster en haar man Maikel Zijlaard. Van Moorsel, geboren in Boekel, won vier gouden medailles op de Olympische Spelen, ook werd ze twee keer wereldkampioene op de weg. Haar man pakte twee nationale titels bij het baanwielrennen.

"Ze zijn ontzettend verliefd, en dat is leuk om te zien", zei Van Moorsel in het verleden. "Het wordt thuis wel een dingetje, want mijn man Michael is een echte Ajax-fan."

Bekende schoonfamilie helpt Thijs Kraaijeveld

Kraaijeveld leerde zijn vriendin kennen toen hij nog jeugdspeler was bij Feyenoord. Inmiddels mag hij zich volwaardig lid noemen van de A-selectie. Hij maakte eind augustus vorig jaar onder Robin van Persie zijn debuut voor de Rotterdammers in de uitwedstrijd bij stadgenoot Sparta. Nu staat de teller op tien wedstrijden in de Eredivisie en één in de Europa League.

"Een enorm trots moment, voor iedereen binnen mijn familie", blikt hij bij ESPN terug op zijn eerste wedstrijd. "Ik ben sinds kleins af aan Feyenoorder. Dat ik steeds meer ben gaan spelen, maakt me heel trots en blij."

Zijn schoonfamilie begeleidt hem waar het kan. "Dat is super leuk", aldus Kraaijeveld, die ruiterlijk toegeeft Van Moorsel niet te hebben gekend aan het begin. Ook van het aantal medailles dat zijn schoonmoeder won, had hij geen benul. "Dat moest ze wel zelf vertellen", lacht hij. "Dat wist ik echt niet."

Kraaijeveld heeft ook schoonvader Maikel Zijlaard weten te overtuigen. "Hij is nu een Feyenoorder. Hij zit nu ook in De Kuip en zo, hij volgt het echt. Ze zijn heel lief voor me", zegt hij over zijn schoonfamilie.