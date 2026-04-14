Cees de Boer, de vader van oud-topvoetballers Frank en Ronald de Boer, overleed in februari 2025 door euthanasie na een jarenlange strijd tegen depressie. In het tv-programma Football Island vertelt Ronald er openhartig over tegen Wesley Sneijder. "Bepaalde dingen zou ik natuurlijk met hem willen delen", stelt de ex-Ajacied.

In 2018 raakte Cees de Boer betrokken bij een verkeersongeval. Nadat hij met zijn elektrische fiets tegen een paaltje was gereden en met zijn kapotte fiets aan de hand naar huis liep, werd hij geschept door een motorrijder. In het ziekenhuis bleek dat hij vermoedelijk twee TIA’s had gehad. Daarmee begon een lange en zware periode.

Zelfgekozen dood

Uiteindelijk overleed de vader van de gebroeders De Boer op 83-jarige leeftijd door zijn zelfgekozen dood. Ronald haalt de woorden van zijn vader nog eens aan. "Mijn vader zei het mooi: ik heb een mooi leven gehad", vertelt hij.

"Hij zou 84 jaar zijn geworden. Natuurlijk zou ik bepaalde dingen graag met hem willen doen. Alleen, als je tachtig super gezonde jaren hebt gehad, daarna kwamen de TIA’s, dan heb je het niet slecht gehad. Hij zei ook: het is mooi geweest", zegt De Boer tegen Sneijder op het onbewoonde eiland waar de tv-opnames van Football Island plaatsvonden.

Anekdote over vader De Boer

De Boer bewaart veel warme herinneringen aan zijn vader. Zo vertelt de oud-voetballer van FC Barcelona, Ajax en Rangers een anekdote uit zijn jeugd. "Hij was zelf profvoetballer, maar kon zijn droom niet waarmaken door een zware blessure. Toevallig kreeg hij twee zoons die ook goed konden voetballen."

"Ik denk vaak aan het moment dat wij als veertienjarigen bij Ajax kwamen", gaat De Boer verder. "Toen moesten wij bij de hoofd jeugdopleiding komen en toen werd hem verteld: meneer de Boer, begrijpt u wel dat slechts één procent het eerste van Ajax haalt? Toen zei hij: nou, dan heb ik toch een voordeel, want ik heb twee procent hier rondlopen”, sluit De Boer het beladen onderwerp lachend af.