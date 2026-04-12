Leontien van Moorsel heeft in haar topsportcarrière ontzettend veel successen behaald. Maar haar schoonzoon timmert ook hard aan de weg. De 18-jarige Thijs Kraaijeveld krijgt dit seizoen de kans om zichzelf te laten zien bij Feyenoord. "Dan ben je ongelooflijk trots."

Kraaijeveld kreeg zondag een basisplaats in het belangrijke duel van Feyenoord tegen NEC. Daarmee maakte hij indruk op zijn schoonmoeder, al vindt Van Moorsel die term nog wat voorbarig. "Nog geen schoonmoeder", zegt ze als ze in De Oranjezondag naar de Feyenoorder wordt gevraagd. "Ze gaan wel al vier jaar met elkaar, maar ze zijn nog niet getrouwd."

'Ongelooflijk trots'

Door al het blessureleed bij Feyenoord krijgt de 18-jarige het vertrouwen van trainer Robin van Persie. Centraal achterin, waar hij eigenlijk een middenvelder is. "Ik ben ongelooflijk trots", aldus de viervoudig olympisch wielerkampioene. "Thijs komt al vier jaar bij ons over de vloer en heel die ontwikkeling heb je doorgemaakt. En als hij dan zijn debuut maakt in het eerste dan ben je niet een beetje trots, dan ben je ongelooflijk trots."

"Hij deed het vandaag ook weer hartstikke goed", zegt ze over het duel met NEC. Feyenoord speelde 1-1 gelijk in de strijd om de tweede plaats door een late tegengoal van de thuisploeg. Maar daar kon Kraaijeveld volgens Van Moorsel niets aan doen. "Nee, het was 1-0 en in de 87e minuut ging Thijs eruit hè. En daarna werd het 1-1, dus..."

Respectvol

Van Moorsel kijkt met bewondering naar de prestaties van de Feyenoorder op het veld. "Maar ik vind het belangrijkste: hij is onwijs lief voor Indy", benadrukt ze. De 56-jarige heeft één dochter met haar man Maikel Zijlaard. Indy is ook 18 jaar oud. "Ook al trapt hij nooit meer tegen die bal aan. Maakt me niks uit. Als hij maar respectvol met Indy omgaat en dat doet 'ie."

Loslaten

Er is wel een risico dat haar dochter in de toekomst uitvliegt als Kraaijeveld een kans krijgt in het buitenland. "Ja, als dat een paar jaar geleden was gebeurd had ik dat heel erg gevonden. En nu zijn ze achttien, ze zijn volwassen", zegt Van Moorsel daarover. "Hij heeft volgens mij nog twee jaar een contract bij Feyenoord. Dan zijn ze twintig. Ja ik zou het heel moeilijk vinden, maar loslaten is ook houden van."

Maar de dochter van het wielericoon is niet van plan om zich te beperken tot de rol van voetbalvrouw. "Ik zeg ook tegen Indy: je moet jezelf blijven ontwikkelen. Ze studeert bedrijfskunde dus we zijn niet alleen trots op Thijs, maar ook op Indy", besluit Van Moorsel.