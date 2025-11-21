AZ'er Troy Parrott leeft voorlopig op een roze wolk. De Ierse spits schoot zijn land op indrukwekkende en krankzinnige wijze naar de play-offs van het WK. "Heb de goal wel duizend of tweeduizend keer teruggekeken."

Terug naar afgelopen zondag. Ierland keek tegen een 2-1 achterstand aan tegen Hongarije toen de slotfase aanbrak. Het land van Parrott, die op dat moment al één keer had gescoord, had een zege nodig. In de 80e minuut maakte de spits van AZ de gelijkmaker. Daarna was het pompen of verzuipen. In de 96e minuut viel de bal na een carambole voor Parrott, die met zijn voet de bevrijdende 2-3 in het doel werkte.

Het hele land stond op zijn kop, Parrott had zich met die ene goal voorzien van een heldenstatus. Zo werd Dublin Airport omgedoopt tot Troy Parrott Airport. Zelf omschrijft hij het als 'chaos' en 'een big high'.

Doelpunt wel 'duizend tot tweeduizend' keer gekeken

Parrott heeft niet het idee dat hij ooit gaat beseffen wat hij heeft losgemaakt in zijn vaderland. "De reacties vanuit Ierland, zoiets heb ik nog nooit gezien", zegt hij in gesprek met ESPN. "De video's, de berichten, de interviews, alles. Fans die helemaal wild werden. Het is gek om te zien wat het nationale team met de mensen kan doen."

Zelf heeft Parrott niet meer helemaal helder wat zich afspeelde in de gestoorde slotfase in de Puskás Arena in Boedapest. "Vanaf het moment dat de bal erin gepompt wordt tot het moment dat er weer wordt afgetrapt, weet ik het gewoon niet meer precies." Gelukkig heeft Parrott de goal 'wel duizend of tweeduizend keer' teruggekeken. "Telkens weer vanuit een ander standpunt. En hoe vaker ik kijk, hoe beter hij wordt."

Tranen bij Parrott

De goal van Parrott zorgde voor hevige emoties bij iedere Ier, onder wie hemzelf. Dat kwam door zijn familie, die hij bezocht na het laatste fluitsignaal. "Daar begon er eentje te huilen, toen twee en daarna stond iedereen te huilen. Opgebouwde spanning en enorme opluchting en blijdschap. Van dat allemaal bij elkaar komen dan de tranen."

Het WK heeft Ierland nog niet gehaald, dan moet er in de halve finales van de play-offs eerst worden afgerekend met Tsjechië. Het vertrouwen is er, na zijn vijf goals (drie tegen Hongarije en twee tegen Portugal) in de afgelopen interlandperiode. "En het WK heeft die Ierse fans nodig."

