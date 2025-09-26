Stefan de Vrij is al jaren verwikkeld in een strijd met Sports Entertainment Group (SEG), zijn voormalige zaakwaarnemersbureau. De Oranje-international leek verlost van de zaak, toen de rechtbank bepaalde dat hij 5,2 miljoen euro schadevergoeding kreeg. Maar de Hoge Raad vindt anders.

Zij willen dat de rechtbank opnieuw in de zaak duikt, om te zien of De Vrij wel echt zoveel schade heeft geleden. Dat schrijft De Telegraaf.

De Vrij lijnrecht tegenover SEG

De uitspraak heeft betrekking op de transfer van De Vrij, die in 2018 Lazio Roma verruilde voor Internazionale. Sportmanagementbureau SEG bemiddelde daarbij. Volgens De Vrij gaf SEG geen openheid van zaken over de provisie van 9,5 miljoen euro, die Internazionale daarvoor betaalde terwijl het daar wel toe verplicht was.

SEG stelde daar tegenover dat het bij die transfer niet De Vrij, maar alleen Internazionale bijstond. SEG voerde aan dat er van een overeenkomst met De Vrij geen sprake meer was. De Vrij bestreed dat weer en stelde dat hij een beter salaris had kunnen bedingen als hij op de hoogte was geweest van de exacte rol van SEG.

Zaak weer geopend

Na heel wat moddergegooi over en weer oordeelde de rechter in 2022 dat SEG de mededelingsplicht had geschonden. Dat wil zeggen: SEG had De Vrij moeten informeren over het feit dat zij (SEG) een financiële vergoeding (provisie) zou ontvangen, en hoe hoog die was. SEG kon niet aantonen dat alles eerlijk en transparant was gecommuniceerd.

Volgens de Hoge Raad heeft de rechtbank de schade niet fatsoenlijk onderbouwd. Daarom moeten grote delen van de rechtszaak opnieuw worden bekeken. SEG reageerde 'opgelucht', schrijft De Telegraaf.

