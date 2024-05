'Er is van alles achter mijn rug om gebeurd': Stefan de Vrij werd leugenaar genoemd in miljoenenrechtszaak

Stefan de Vrij heeft zich uitgesproken over de rechtszaak tegen zijn zaakwaarnemerkantoor SEG. Dat verdiende 9,5 miljoen euro achter de rug van De Vrij om, bij zijn transfer naar Inter. 'Ik stelde geen vragen, dat was naïef.'

Er ontstonden pas vragen bij de Nederlandse verdediger na een gesprek met zijn toenmalig ploeggenoot Romelu Lukaku. Die vroeg De Vrij of hij wel zeker wist dat zijn zaakwaarnemers zijn belangen hadden vertegenwoordigd bij de transfer. "Natuurlijk", antwoordde De Vrij.

"Ze zijn al mijn zaakwaarnemers sinds mijn zestiende. Lukaku haalde zijn schouders op en zei: ‘Maar weet je zeker dat ze jóu hebben vertegenwoordigd? Je hebt geen schriftelijke overeenkomst met ze, toch? Zoek dat eens uit’.", vertelt De Vrij in het AD. Dat deed de Vrij ook. En het bleek dat SEG inderdaad niet namens De Vrij aan de onderhandeltafel zat, maar namens Inter.

9,5 miljoen

Zijn zaakwaarnemers hadden wel 9,5 miljoen euro aan commissies opgestreken. Zonder dat de Oranje-international daar iets vanaf wist. "Er was geen enkele transparantie geweest. Niet over het bedrag en ook niet dat SEG de club en niet mij bijstond bij de transfer. Ik werd uiteindelijk door niemand vertegenwoordigd."

Schadevergoeding

Er kwam een rechtszaak. Daarin werd De Vrij in het gelijkgesteld. De rechter kende de speler een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro toe. SEG-oprichter Kees Vos zei dat de 32-jarige verdediger glashard loog. De zaakwaarnemers gingen in hoger beroep, maar ook daar haalde De Vrij zijn gelijk. De schadevergoeding werd zelfs hoger geschat: ruim 5,2 miljoen euro

Naïef

Dat er niet eerder een belletje ging rinkelen bij De Vrij over het verloop van de onderhandelingen kwam door zijn goede vriendschappelijke band met zijn zaakwaarnemers. "Ik ben het zakelijke uit het oog verloren, ik stelde geen vragen om maar niet wantrouwend over te komen. Dat was naïef. Maar toen ik na dat gesprek met Lukaku advocaten begon in te schakelen, veranderde er veel."

Toch waren er aanwijzingen dat er iets niet helemaal klopte. "Ik wilde bijvoorbeeld niet transfervrij weg bij Lazio. Die club was goed voor mij geweest. Ik had willen bijtekenen en dan voor een gelimiteerde transfersom weg. Volgens SEG werd dat voorstel van tafel geveegd door Lazio. Ik heb toen de directeur van Lazio gebeld en die zei: ‘SEG liegt tegen jou Stefan, ze willen helemaal niet dat je bijtekent’."

Belastingdienst

Het was uiteindelijk dus Lukaku die de ogen van De Vrij opende. Vooral omdat hij zei dat er ook problemen konden ontstaan met de belastingdienst. "Ik schrok en ben dingen gaan uitzoeken. SEG maakte duidelijk dat ze niet wilden dat ik advocaten zou inschakelen. Ze bleven bij SEG ontkennen dat ik risico liep, terwijl advocaten en fiscalisten het tegenovergestelde vertelden. "

Alex Kroes

Ajax-directeur Alex Kroes werkte ook bij SEG. Hij verklaarde eerder dat De Vrij 'geen euro meer kon verdienen bij Inter'. "Hij had zogezegd geen belang om het voor SEG op te nemen", vertelt De Vrij. "Terwijl het bedrijf een advertentie op de voorpagina van Het Parool zette om hem succes te wensen toen hij bij Ajax startte. Kroes deed zelf de eerste onderhandelingen met Inter. Kroes ondertekende die verklaring toen hij al bij Ajax werkzaam was. Zijn verhaal klopt niet."

De speler is blij dat de zaak nu is afgerond. "Het heeft veel tijd en energie gekost", zegt hij. De Vrij heeft er wel van geleerd. "Vertrouw niet iedereen blindelings. Dat deed ik wel en dat was een dure les."