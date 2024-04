Stefan de Vrij krijgt 5 miljoen euro van makelaarsbedrijf na uitspraak rechter

Makelaarsbedrijf Sport Entertainment Group (SEG) moet vijf miljoen euro betalen aan voetballer Stefan de Vrij. Dat bepaalde het gerechtshof van Amsterdam dinsdagochtend.

Tijdens de transfer van De Vrij van Lazio naar Inter in 2018 was SEG de bemiddelende partij. SEG kreeg later een provisie van de club uit Milaan, waar De Vrij niks van af wist. De verdediger verweet het bedrijf van openheid terwijl zij juist stelden Inter bij te hebben gestaan in plaats van de voetballer.

Rechtszaak Stefan de Vrij tegen zaakwaarnemers: dit is wat we weten Stefan de Vrij maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Lazio Roma naar Internazionale. Een mooie transfer voor de verdediger, maar toch is er (nog altijd) veel gedoe over. Zoveel zelfs dat de rechtbank erbij gehaald werd. Dit is wat we tot nu toe weten van de rechtszaak rond Stefan de Vrij.

De rechter heeft nu bepaald dat De Vrij aan het langste eind trekt. Volgens de rechtbank had SEG De Vrij moeten informeren over de provisie, van 9,5 miljoen euro, waardoor de mededelingsplicht is geschonden.

Flinke schade

Eerder zouDe Vrij 4,75 miljoen ontvangen na een uitspraak van de rechtbank en na het hoger beroep is dat bedrag nog even iets hoger. De verdediger van Inter krijgt 5,2 miljoen euro van SEG vanwege de zaak. Dit zou ongeveer de schade zijn die De Vrij heeft opgelopen tijdens zijn jaren in het blauw-zwart vanwege een lager salaris, zo oordeelde de rechtbank.