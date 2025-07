Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging, na een ruime zege op Wales (3-0) en een afstraffing tegen Engeland (4-0). Er is een klein wonder nodig om door te stoten naar de volgende ronde. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

De Oranje Leeuwinnen zitten in Groep D met Wales, Engeland en Frankrijk. Vooral de ontmoeting met Engeland was bijzonder. Bij de regerend Europees kampioen staat met Sarina Wiegman een oude bekende aan het roer. Zij was in 2017 nog bondscoach van Nederland, dat toen in eigen land de EK-titel pakte. Haar assistent Arjan Veurink wordt na het EK de opvolger van bondscoach Jonker bij de Nederlandse vrouwen.

Afgang tegen Engeland

Na de 3-0 zege op Wales en het verlies van Engeland tegen Frankrijk was de start van Oranje uitstekend. In het tweede groepsduel ging het vreselijk mis. De Engelsen vernederden Nederland (4-0). Daardoor moet de ploeg van Jonker op de slotdag van de groepsfase winnen van Frankrijk om een kans te maken op de knock-outfase.

Programma EK vrouwenvoetbal

De nummers 1 en 2 van de 4 groepen gaan door naar de kwartfinales. Daarin speelt de groepswinnaar tegen een nummer twee van een andere groep. Check hieronder het hele programma van de Oranje Leeuwinnen in de poule.

Welke zender en livestream?

Het EK vrouwenvoetbal wordt door de NOS uitgebreid live uitgezonden. De duels van de Oranje Leeuwinnen zijn op zender NPO 1 te bekijken. Via NOS.nl en de NOS-app is ook een gratis livestream te vinden.

De stand en het volledige programma EK vrouwenvoetbal

Natuurlijk gaat de focus op de groep met Nederland, maar in de andere drie poules zitten ook landen van topformaat. Wat te denken van Spanje, dat in 2023 nog de wereldtitel wist te pakken. De stand in de groepen en het volledige programma van het EK vrouwenvoetbal vind je hieronder.