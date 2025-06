Tophockeyster Pien Sanders vierde woensdag haar 27e verjaardag en liet op TikTok zien hoe ze dat vierde. Het moet een geslaagde dag zijn geweest, want ze won met het Nederlandse team én haar bekende vriendin Jill Roord kwam een taartje brengen.

Sanders neemt haar volgers op TikTok mee hoe een game day eruitziet. Het begint met een stukje fietsen, een beetje rotzooien in de gym (de hockeysters zijn een yogabal aan het overschieten) en ook wordt er nog een balletje getrapt op het voetbalveld. Daar wordt Sanders toegezongen voor haar verjaardag.

In het shot dat volgt zien we een échte voetbalster: Oranje Leeuwin Roord is op de fiets aangekomen om haar een taart te overhandigen. De lekkernij wordt nog even in de koelkast gezet, want eerst is het tijd voor de Hockey Pro League-wedstrijd tegen Spanje. In de bus naar de wedstrijd toe wordt 'Matcha Coco' van voetballer Noa Lang meegezongen.

Aanwezig bij elkaars wedstrijden

Nadat Spanje met 3-2 is verslagen, gaan de hockeysters in de bus terug naar huis. Terug in het hotel genieten zij van een gezond avondmaal, gevolgd door een stuk taart van Roord.

De hockeyster en voetbalster zijn sinds mei 2025 officieel samen. Onlangs was Sanders nog aanwezig bij een wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, waar Roord nog trefzeker was. Na afloop sprak de voetbalster met Sportnieuws.nl. "Oh, deed ik dat?", reageert Roord met een grijns als haar wordt gevraagd naar haar veelzeggende glimlach richting het publiek. Met het oog op het komende seizoen verwacht ze Sanders vaker te zien: "Natuurlijk is dat leuk."

Plezier in het spelletje verloren

Roord begon haar carrière bij FC Twente, waarna zij in 2017 besloot naar het buitenland te vertrekken. De middenveldster speelde voor Bayern München, Arsenal, VfL Wolfsburg en Manchester City, maar koos er deze zomer voor om weer terug te keren naar Nederland. De EK-winnaar van 2017 gaf aan het plezier in het spelletje te zijn verloren.

Ze zei bij haar aankondiging: "De afgelopen jaren ben ik mijn plezier in voetbal en mijn geluk steeds meer verloren, en dat ga ik hier, dat voel ik nu al, direct terugvinden. Ik heb nog veel ambities. FC Twente is altijd mijn club geweest en met je eigen club presteren is het mooiste wat er is. Ik hoop daar een belangrijke rol in te spelen."