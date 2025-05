Dit is Jill Roord: tophockeyster als vriendin, terug bij FC Twente om 'plezier te vinden' én EK met Oranje voor de boeg

Jill Roord is één van de bekendste gezichten van de Oranje Leeuwinnen. De 28-jarige middenvelder hoort al jarenlang bij de Europese top, maar heeft de laatste tijd minder plezier in het voetbal. Deze zomer droomt ze ervan om het EK te winnen en daarna weer te schitteren bij FC Twente. Dit is wat we over Roord weten.

Roord behoort al jaren tot de smaakmakers van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze werd geboren op 22 april 1997 in Oldenzaal als dochter van oud-prof René Roord, en trad al vroeg in de voetsporen van haar vader. Jill begon bij de amateurs van Quick'20, maar het duurde niet lang voordat FC Twente haar talent opmerkte.

Doorbraak bij FC Twente

Op zestienjarige leeftijd brak Roord door bij FC Twente. Ze debuteerde in het seizoen 2012/13 in de hoofdmacht en veroverde meteen de BeNe League in haar eerste, tweede én derde seizoen. In het seizoen 2015/16 werd ze zelfs topscorer van de competitie met twintig goals uit 24 duels. In totaal speelde ze meer dan honderd competitieduels (57 goals) voor FC Twente en scoorde ze veertien keer in 21 Champions League-wedstrijden. Daarna sloeg Roord haar vleugels uit.

Stappen naar de Europese top

In april 2017 waagde Roord de sprong naar de internationale top van het vrouwenvoetbal door te tekenen bij Bayern München. Daar proefde ze voor het eerst aan het roerige leven als prof in een Europese topcompetitie. Na twee intensieve seizoenen in Duitsland volgde er een droomtransfer: in mei 2019 maakte ze de overstap naar het iconische Arsenal.

'Clubhopper' in Europese top

In Londen speelde ze niet alleen wekelijks op het allerhoogste niveau, maar stond ze bovendien zij aan zij met Nederlandse sterspelers als Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk. Roord liet direct haar visitekaartje achter – haar entree bij Arsenal was flitsend: in zowel de eerste als de tweede competitiewedstrijd van het seizoen 2020/21 schoot ze niet één, niet twee, maar zelfs drie keer raak en noteerde ze twee hattricks op rij.

Toch bleek het Engelse avontuur niet haar eindstation. In 2021 trok Roord opnieuw naar Duitsland, ditmaal naar het roemrijke VfL Wolfsburg. Met Wolfsburg streed ze mee om nationale en internationale prijzen, maar na twee seizoenen lonkte een nieuwe uitdaging. In juli 2023 ondertekende Roord een driejarig contract bij Manchester City. Daarmee keerde ze terug op Engelse bodem, om opnieuw te schitteren in de ijzersterke Women's Super League.

Oranje: cruciale goals en veelvoudig international

Roord maakte in februari 2015 haar debuut voor Oranje en schreef niet veel later haar naam op het scorebord: in de uitzwaaiwedstrijd tegen Estland scoorde ze haar eerste interlandgoal. Tijdens het legendarische EK 2017 op Nederlandse bodem was ze al onderdeel van de selectie die Europees kampioen werd, en sindsdien groeide ze uit tot een vaste waarde in het team.

Haar belangrijkste goal kwam in de groepsfase van het WK 2019 tegen Nieuw-Zeeland: in de dying seconds kopte Roord de winnende treffer binnen. Het werd één van de meest memorabele momenten uit haar interlandcarrière, op een toernooi waarin Oranje uiteindelijk net tekortkwam in de finale tegen de Verenigde Staten.

Jaar vol tegenslag

Het jaar 2024 werd een jaar vol tegenslag. Roord werd getroffen door een zware knieblessure, haar eerste langdurige uitval ooit. "Ik ben al sinds m'n zeventiende bij Oranje en eigenlijk heb ik bijna nooit wat gemist. Als je er dan een hele periode niet bent, is dat heel raar. Ik ben heel blij", vertelde ze aan Sportnieuws.nl na haar herstel.

Relatie met tophockeyster Pien Sanders

Op liefdesgebied is Roord nu gelukkig met tophockeyster Pien Sanders. In mei 2025 werd hun relatie bekend. Sanders bevestigde het nieuws: "Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen. En dat is het verhaal." Voorheen had Roord een relatie met de Spaanse Barcelona-speelster Jana Fernández, maar de afstand was een lastige factor.

Terug bij haar jeugdliefde FC Twente

In mei 2025 besloot Roord terug te keren in Nederland, naar haar oude liefde FC Twente. Na twee seizoenen bij Manchester City en acht jaar in het buitenland was het voor Roord tijd om haar geluk weer dicht bij huis te zoeken. "De afgelopen jaren ben ik mijn plezier in voetbal en mijn geluk steeds meer verloren, en dat ga ik hier bij FC Twente, dat voel ik nu al, terugvinden," zei ze bij haar presentatie. Zo kan ze regelmatig op bezoek bij Sanders, die speelt voor HC Den Bosch.

EK 2025: Oranje Leeuwinnen als favoriet

Voordat Roord haar rentree viert in het rood van Twente, wacht eerst het EK in Zwitserland. Oranje behoort dankzij haar inbreng tot de absolute favorieten. Op 5 juli speelt haar ploeg tegen Wales, gevolgd door de krakers tegen Engeland en Frankrijk.