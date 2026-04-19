Leontien van Moorsel hoorde jarenlang bij de beste wielrensters ter wereld, maar inmiddels mag de legendarische Nederlandse alweer enige tijd genieten van haar pensioen. Waar de voormalig toprenster vroeger heel hard voor zichzelf kon zijn, blijkt dat tegenwoordig gelukkig niet meer het geval. Met dank aan haar schoonouders.

Van Moorsel boekte aan het eind van de vorige en aan het begin van de huidige eeuw grote successen op de racefiets, maar aan de weg naar het succes zat ook een keerzijde. De renster raakte dusdanig geobsedeerd met het kwijtraken van gewicht dat ze de eetstoornis anorexia ontwikkelde aan het begin van haar loopbaan. Die wist ze gelukkig te overwinnen en tegenwoordig blijkt dat Van Moorsel heel anders in het leven staat.

'Dan ga je het vanzelf geloven'

In gesprek met Vrouw laat de inmiddels 56-jarige Van Moorsel zich uit over hoe het is om ouder te worden. "Wat looks betreft is het allemaal wat gaan hangen", zegt de toprenster. "Tja, daar kan je moeilijk over doen, maar daar heb ik geen zin in. Ik heb al veel te lang op een negatieve manier naar mezelf gekeken."

Van Moorsel sprak met haarzelf af dat ze dat nooit meer zou doen: "Ik heb keer op keer in de spiegel gekeken en tegen mezelf gezegd dat ik een lekker wijf ben. Als je dat vaak genoeg zegt, ga je het vanzelf geloven. Natuurlijk heb ik kwabjes en putjes, maar als je het licht dimt dan zie je dat niet meer."

Schoonouders hielpen Van Moorsel

Dat ze tegenwoordig zo in het leven staat, noemt ze 'haar allergrootste overwinning ooit'. "Als kind droomde ik ervan de Tour te winnen, maar toen dat lukte voelde ik me zo ellendig", vertelt Van Moorsel. Zo raakte ze bijna in paniek als ze champagne kreeg op het podium, omdat daar veel calorieën in zouden zitten.

Uiteindelijk wist ze haar stoornis te overwinnen, met behulp van haar schoonouders. "Waar ik bij mijn eigen ouders in staat was de pannen van het vuur te gooien als mijn moeder olie gebruikte en de appeltaart die ze voor mijn verjaardag gebakken had door de kamer smeet, durfde ik dat bij mijn schoonouders niet. Dat heeft me gered."

Koersdirectrice Amstel Gold Race

Van Moorsel is zondag overigens van de partij bij de Amstel Gold Race. De voormalig toprenster is daar de koersdirectrice bij de wedstrijd voor vrouwen. Van Moorsel moet er dus voor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. De 56-jarige Van Moorsel vervult sinds 2017 de functie bij de Nederlandse wielerklassieker. Haar collega Leo van Vliet, die directeur bij de mannenwedstrijd is, zwaait bij deze editie na dertig jaar af. Hij wordt opgevolgd door Tom Dumoulin.