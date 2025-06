Veelzeggend moment van 'heel verliefde' Oranje Leeuwin Jill Roord richting vriendin: 'Oh, deed ik dat?'

Jill Roord straalt de laatste weken van geluk in de liefde. Onlangs maakte tophockeyster Pien Sanders haar relatie met de Oranje Leeuwin bekend en de beelden op social media tonen aan dat het duidelijk héél erg goed gaat tussen het stel. Tijdens het Nations League-duel met Schotland schoof Roord haar blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk is dat leuk", stelt Roord tegen Sportnieuws.nl.

Roord liet onlangs weten dat ze de afgelopen acht jaar in het buitenland een 'eenzaam leven' leidde. Daarom koos ze ervoor om terug te keren naar 'haar' FC Twente, in de hoop het plezier in het voetbal terug te vinden. Ook haar relatie met de tophockeyster zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in deze beslissing. Tegen Schotland werd meteen duidelijk hoe fijn spelen in Nederland kan zijn: familie, vrienden en haar vriendin konden haar direct weer aanmoedigen.

Dit is Jill Roord: tophockeyster als vriendin, terug bij FC Twente om 'plezier te vinden' én EK met Oranje voor de boeg Jill Roord is één van de bekendste gezichten van de Oranje Leeuwinnen. De 28-jarige middenvelder hoort al jarenlang bij de Europese top, maar heeft de laatste tijd minder plezier in het voetbal. Deze zomer droomt ze ervan om het EK te winnen en daarna weer te schitteren bij FC Twente. Dit is wat we over Roord weten.

Grote grijns op het gezicht

Vlak voor de aftrap, tijdens de laatste sprintjes van de warming-up, maakte Roord even tijd voor haar Pien en familie. De komst van de hockeyende vriendin deed zichtbaar veel met haar: er verscheen een stralende, grote grijns op het gezicht van de oud-speelster van onder meer Bayern München, Arsenal en Manchester City. Een veelzeggend moment voor Roord na moeizame, 'eenzame' jaren in het buitenland.

Blije Roord reageert

Uiteindelijk werd Sanders allesbehalve getrakteerd op een sensationele wedstrijd, het hoogtepunt van de avond was het doelpunt van Roord. Ondanks de matige prestatie genoot Roord zichtbaar van de komst van haar familie en vriendin. "Oh, deed ik dat?", reageert Roord met een grijns als haar wordt gevraagd naar haar veelzeggende glimlach richting het publiek. Met het oog op het komende seizoen verwacht ze Sanders vaker te zien: "Natuurlijk is dat leuk."

Topvoetbalster Jill Roord openhartig over overstap naar 'oude liefde': 'Een héél moeilijke keuze' Nederlandse topvoetbalster Jill Roord verbaasde vorige week met haar overstap van Manchester City naar jeugdliefde FC Twente. "Ik moet nu gewoon echt even naar huis.”

Relatie met Sanders

De relatie tussen Roord en Sanders kwam voor velen niet als een verrassing, gezien de vele gezamenlijke foto's die de afgelopen maanden op Instagram verschenen. Voor Sanders is het echter wel nieuw om een relatie met een vrouw te hebben; daarvoor was ze ruim tien jaar samen met hockey-international Thijs van Dam. "Ik ben ontzettend verliefd op Jill en we hebben het heel fijn samen. Meer is het eigenlijk niet, dát is het verhaal," aldus Sanders.

Voor Sanders was het niet de eerste keer dat ze als 'fan' van Roord op de tribune zit. Eerder was ze al aanwezig als 'voetbalvrouw' bij wedstrijden van de Oranje-international bij Manchester City. Toch gaf ze toe dat dat niet altijd makkelijk was. "Wedstrijden bezoeken is wat lastiger, want Jill speelt voor Manchester City. Ik heb er een paar keer op de tribune gezeten. Dat is tof om mee te maken. Ze vindt het fijn als ik erbij ben," vertelde Sanders eerder aan Hockey.nl. Volgend seizoen speelt Roord weer bij FC Twente.

Drukke agenda's

Sanders is een van de bekendste hockeysters van Nederland. Onlangs kroonde ze zich met HC Den Bosch nog tot landskampioen door de play-offs te winnen. Ook pakte ze enkele weken geleden al de derde Euro Hockey League. Dit weekend staat ze alweer op het veld voor de wedstrijden in de Pro League, maar toch wist Sanders in haar drukke schema een moment te vinden om haar Jill aan te moedigen.

Tophockeyster (26) 'hartstikke verliefd' op Oranje-voetbalster (28): 'We hebben het leuk samen' Dat Pien Sanders en Jill Roord een relatie hebben, hing al een paar maanden in de lucht. De twee Nederlandse topsporters doken steeds vaker op elkaars sociale media op en waren ook toeschouwer bij de wedstrijden van de ander. Nu spreekt tophockeyster Sanders voor het eerst in het openbaar over haar relatie met de voetbalster van de Oranje Leeuwinnen.

Oranje Leeuwinnen - Schotland

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond het duel in de Nations League tegen Schotland. In het Koning Willem II Stadion wil de ploeg van Andries Jonker hun zeperd tegen Duitsland (4-0 verlies) rechtzetten om zo met een goed gevoel de voorbereiding van het EK te starten. Uitgerekend Roord schoot haar ploeg in de tiende minuut op voorsprong. Uiteraard werd er even lief gelachen en gezwaaid naar haar vriendin. Halverwege de eerste helft viel de gelijkmaker, die kwam van de voet van Kathleen McGovern. Dat was ook de eindstand.