Estavana Polman is jarenlang hét boegbeeld van het Nederlandse handbal, maar aan die periode gaat een einde komen. De 33-jarige ex-international stopt aan het einde van het seizoen als topsporter en zal met vriend Rafael van der Vaart terugkeren naar Nederland. Nu het einde in zicht is, vertelt ze openhartig over haar loopbaan.

Polman speelt en woont momenteel in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar heeft ze gezelschap van Jesslynn, de inmiddels achtjarige dochter die ze samen met Van der Vaart kreeg. De oud-voetballer zelf verdeelt zijn tijd tussen Oost-Europa en Nederland, waar hij werkt als analist en waar zijn zoon Dámian van der Vaart bij Jong Ajax speelt.

'De rode draad'

Polman vertelt in een groot interview in De Telegraaf dat ze tijdens haar succesvolle loopbaan altijd dicht bij zichzelf is gebleven. "Misschien is dat wel de rode draad in mijn carrière geweest. Ik heb het altijd op mijn manier gedaan.”

Polman grijnst als ze de vraag van de verslaggeefster herhaalt, zo lezen we. "Wat mijn manier precies is? Het is in ieder geval buiten de lijntjes kleuren, de gebaande paden laten voor wat ze zijn en afgaan op gevoel in plaats van ratio."

'Een fles wijn opengetrokken'

Polman wist best even uitleggen wat ze dan bedoelt met dat 'buiten de lijntjes kleuren'. "Ik kan me nog goed een belangrijke wedstrijd met Oranje op het WK herinneren", vertelt ze. "De avond ervoor voelde ik dat ik eruit moest. Ik werd gek in het hotel. Ik heb toen een fles wijn opengetrokken. Verstandig volgens de ’regels’? Zeker niet."

Volgens Polman was het wel precies wat ze nodig had en speelde ze de volgende dag de wedstrijd van haar leven. "Ik vloog zowat over het veld." Ook wat haar eten betreft, had de Arnhemse zo haar eigen regels. "Natuurlijk heb ik gezond gegeten en er ook echt wel op gelet, want mijn lichaam is mijn ’job’. Maar je moet niet iedere dag een bak sla voor mijn neus zetten. Dan word ik diep ongelukkig en gooi ik geen bal meer raak. Ik heb die frikandel speciaal gewoon nodig. Ja, soms ook een dag voor een belangrijke wedstrijd."

Nieuwe carrière

Polman lijkt na haar laatste wedstrijd niet direct te hoeven zijn voor het befaamde zwarte gat. Waar veel sporters na hun loopbaan moeite hebben om hun draai te vinden in het 'andere leven', lonken er voor de handbalster talloze uitdagingen. Zo heeft ze plannen om jonge speelsters te gaan begeleiden en staan tv-zenders te popelen om haar vast te leggen.