Kjeld Nuis mocht tijdens de Olympische Winterspelen een wel heel bijzonder cadeau in ontvangst nemen. De topschaatser werd in Milaan getrakteerd op een gepersonaliseerde fles wijn en inmiddels heeft ook zijn vriendin Joy Beune een soortgelijk exemplaar gekregen.

Nuis ontving in aanloop naar zijn 1500 meer op de Winterspelen een heel bijzondere fles wijn van goede vriend en teamgenoot Jenning de Boo. Hij mocht namens TeamNL Nuis trakteren op een bijzondere fles wijn. Op de voorkant van de fles stond een sticker met de beeltenis van de schaatser en de wijn werd daarop Kjeld Merlot genoemd. Dat was een referentie aan een eerdere uitspraak van Nuis toen hij zichzelf vergeleek met een Merlot-wijn aangezien daarvoor geldt: hoe ouder, hoe beter.

Nu heeft ook zijn vriendin Beune eenzelfde soort fles gekregen. Nuis deelt op Instagram een foto aan tafel met de speciale fles wijn van zijn geliefde. Achter de fles staat ook Beune in levende lijve op de foto.

Ook Beune heeft een rode wijnsoort onder haar hoede gekregen. Zij is echter niet Joy Merlot, maar Joy Tempranillo. Dat is een wijnsoort die volgens de kenner heel goed past bij onder meer biefstuk en laat dat nu net op het menu staan in huize Nuis/Beune.

Fles bracht Nuis geluk in Milaan

De fles wijn die Nuis vlak voor zijn 1500 meter op de Spelen in Milaan kreeg, bracht hem ook nog eens geluk. De 36-jarige topschaatser pakte op de iconische schaatsafstand namelijk een bronzen medaille en verdiende daarmee voor de derde Spelen op rij een plak op de 1500 meter. Nuis werd daarmee de succesvolste mannelijke schaatser ooit op die afstand.

Beune zal hopen dat ook haar fles wijn geluk brengt, want ondanks dat ze geweldig reed in het afgelopen schaatsjaar viel het op veel belangrijke momenten net niet haar kant op. De schaatsster won een enorme reeks aan wedstrijden in World Cup, maar kon individueel niet oogsten op de Spelen. Ze greep als regerend wereldkampioene bij het OKT naast een startbewijs op de 1500 meter en eindigde op de 3000 meter als vierde. Wel pakte ze op de ploegenachtervolging zilver.