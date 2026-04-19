Voor Leontien van Moorsel wordt het zondag een bijzondere dag. Zij moet er als koersdirecteur van de vrouwenkoers bij de Amstel Gold Race voor zorgen dat alles goed verloopt. Waar Van Moorsel nog altijd helemaal gek is van de sport, blijkt ze het wielervirus niet mee te hebben gegeven aan haar dochter.

Van Moorsel is inmiddels al meer dan twintig jaar niet meer actief als wielrenster, maar toch is ze nog altijd erg betrokken bij de sport. Sinds 2017 is ze al koersdirectrice van de vrouwenkoers van de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse wielerklassieker. Zelf won Van Moorsel de wedstrijd in 2002, maar het lijkt er niet op dat we de achternaam in de toekomst nog eens op de erelijst terug zullen zien.

De inmiddels 56-jarige Van Moorsel heeft samen met haar man Michael Zijlaard een dochter. De 18-jarige Indy kwam onlangs in het nieuws doordat zij de vriendin bleek te zijn van het net zo oude Feyenoord-talent Thijs Kraaijeveld, die dit seizoen zijn debuut maakte voor de Rotterdamse voetbalclub.

Met een oud-wielrenster als moeder en een voetballer als partner zou je zeggen dat Indy zelf ook iets met sport heeft, maar niets blijkt minder waar. Van Moorsel onthult in gesprek met Vrouw dat haar dochter daar juist niet zoveel mee heeft. Fietsen blijkt ze al helemaal verschrikkelijk te vinden.

"Soms denk ik weleens dat ik het verkeerde kind heb meegenomen uit het ziekenhuis", vertelt de wielerlegende met een knipoog. "Mijn dochter heeft een hekel aan fietsen. Ze háát het. Zelfs op een elektrische fiets vindt ze het zwaar. Als ik vertel dat ik een ronde van honderd kilometer heb gefietst, kijkt ze me aan alsof ik gek ben en vraagt ze: 'waarom zou je dat doen?'"

Toch blijkt ze weldegelijk iets van haar moeder over te hebben genomen. Van Moorsel vroeg tijdens haar loopbaan heel veel van zichzelf en dat blijkt Indy ook in zich te hebben. "Als ik zie hoe ze zich voorbereidt als ze iets moet presenteren op school, denk ik: ach, meisje toch. Dan oefent ze misschien wel honderd keer voor de spiegel en vindt ze het nog niet goed. En dan komt ze daarna thuis met een 9,3."

Van Moorsel en haar man doen er dan ook alles aan om haar af en toe af te remmen. "Ik vind het belangrijk dat ze studeren afwisselt met leuke dingen. De stad in, even lekker op een terrasje zitten, prima als ze daarvoor een uurtje school skipt."