Oranje Leeuwin Jill Roord geniet van samenzijn met Nederlandse tophockeyster: 'Ik vind je leuk'

Twee Nederlandse topsporters hebben het heel erg leuk samen. Het gaat om Oranje Leeuwin Jill Roord en olympisch kampioene Pien Sanders. De twee zoeken elkaar regelmatig op, ook al wonen ze honderden kilometers uit elkaar.

Roord was een hele poos niet actief op TikTok, maar daar heeft haar vriendin verandering in gekregen. De speelster van Manchester City deelde deze week een weekvlog van haar leven. Daarin kwam ook Sanders voorbij. Op een van de beelden is te zien dat de hockeyster Roord een kus op de wang geeft. Ook komt een video vaarbij waarin ze samen op een scooter zitten.

'Ik vind je leuk'

In de comments genieten veel fans van de kersverse relatie van Roord en Sanders. Dat geldt ook voor het koppel zelf, zo blijkt. 'Ik vind je leuk', reageert Sanders onder de video. 'Ik jou pas', antwoordt Roord op de reactie van haar vriendin.

Roord speelt sinds vorig seizoen voor Manchester United, terwijl de voor Den Bosch spelende Sanders in Amsterdam woonachtig is. Het is dus soms even puzzelen om elkaar te zien, maar op ieder vrij moment zoeken ze elkaar op. Zo maakte Sanders vorige week nog de reis naar Manchester, waar Roord voor haar kookte.

Nieuw sportkoppel

Roord en Sanders zijn nog niet heel lang samen. De hockeyster was tot vorig jaar lange tijd samen met hockeyer Thijs van Dam. Zij beleefden in 2024 een speciaal moment op de Olympische Spelen, door allebei goud te winnen. De voetbalster was op haar beurt samen met Jana Fernandez, spelend voor de vrouwentak van FC Barcelona.

Steeds vaker delen Sanders en Roord iets van elkaar op sociale media. Dat begon begin april, toen de hockeyster ineens een reeks foto's deelde op Instagram en halverwege ze knuffelend met Roord in de lift stond. Een foto later droeg ze een shirt van Manchester City, terwijl niet veel later het stadion van Heracles Almelo voorbij kwam, waar niet geheel toevallig de interland van de Leeuwinnen tegen Oostenrijk plaatsvond.