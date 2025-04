Oranje Leeuwin Jill Roord slooft zich uit voor tophockeyster Pien Sanders: 'Ze vindt het echt lekker'

Topvoetbalster Jill Roord en olympisch kampioene Pien Sanders hebben het de laatste tijd heel gezellig. Laatstgenoemde schittert niet alleen als hockeyster, maar ook op TikTok. Daar betrekt ze steeds vaker Roord bij.

De ontknoping in de Tulp Hoofdklasse komt dichterbij, maar toch heeft Sanders tijd gevonden om even een vlug bezoekje aan Manchester te brengen, waar Roord voetbalt. Dat is immers maar een paar uur vliegen vanuit Nederland. De hockeyster neemt haar volgers op TikTok mee in een day in my life, oftewel hoe een dag van haar eruit ziet.

Van de fiets naar het vliegtuig

Sanders' dag begint met ontbijt, daarna volgt cappuccino met twee vriendinnen. In de stralende zon tuft de hockeyster van Den Bosch vervolgens op het fietsje naar het Wagener Stadion in Amstelveen. Na de training met Oranje moet ze snel naar het vliegveld om haar vlucht naar Manchester te halen. Daar landt Sanders om 17.15 uur Engelse tijd en zit ze niet veel later in de Mercedes van haar vriendin.

De dag wordt 'afgesloten' met een avondmaal dat is klaargemaakt door Roord. "Ze vindt het lekker!", schreeuwt de Oranje Leeuwin naar de camera, terwijl op de achtergrond de tv aanstaat. In de comments reageert Roord: 'M'n meissie in m'n stad'.

Nieuw sportkoppel

Steeds vaker delen Sanders en Roord iets van elkaar op sociale media. Dat begon begin april, toen de hockeyster ineens een reeks foto's deelde op Instagram en halverwege ze knuffelend met Roord in de lift stond. Een foto later droeg ze een shirt van Manchester City, terwijl niet veel later het stadion van Heracles Almelo voorbij kwam, waar niet geheel toevallig de interland van de Leeuwinnen tegen Oostenrijk plaatsvond.

Sanders was tot eind 2024 samen met hockeyer Thijs van Dam. Vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs wonnen ze allebei goud. "Pien heeft besloten een andere weg in te slaan zonder mij en dat zal ik moeten respecteren, hoe moeilijk dat ook is", zo vertelde Van Dam vlak voor het einde van 2024 aan het Algemeen Dagblad.

Roord was daarentegen lang samen met Jana Fernandez, voetbalster van FC Barcelona.