Topvoetbalster Sherida Spitse deelde vrijdag een emotioneel bericht op Instagram. Ze geniet van een 'klein geluksmoment' en wordt overspoeld met liefdevolle reacties.

Spitse ging het afgelopen jaar door een moeilijke periode vanwege de scheiding van haar ex-vrouw Jolien van der Tuin. Het stel heeft samen twee kinderen en de voetbalster geniet inmiddels met hen weer volop van het gezinsleven.

Dat blijkt uit foto's op Instagram. "In de ochtend met zijn drieën, nog voordat de zon echt opkomt en de wereld wakker wordt, krijg ik dat kleine geluksmomentje", schrijft Spitse. "Mijn kinderen komen zachtjes mijn kamer binnen, nog met hun ogen half dicht, maar met een glimlach die je niet kunt missen. Ze komen naast me liggen, zoeken de warmte en veiligheid die ik hen geef."

"We zeggen niet veel, we hoeven niet veel te zeggen. Het voelt als vanzelfsprekend dat we daar samen zijn, veilig en warm in de stilte van de ochtend", vervolgt de 35-jarige Ajax-middenvelder. "In die paar minuten voel ik me zo ontzettend gelukkig. Mijn kinderen, zo klein en tegelijk al zo groot, geven me meer liefde dan ik in woorden kan uitdrukken."

De reacties onder het bericht worden overspoeld met hartjes. Zo reageren (ex-) Oranje Leeuwinnen Kika van Es en Caitlin Dijkstra.

Scheiding

De scheiding heeft veel impact gehad op het dagelijks leven van Spitse, zo onthulde ze eerder in een interview. "Ik geniet heel erg als ik de kinderen heb. Daarvoor was ik, al dan niet onbewust, af en toe wat chagrijnig omdat ik me niet helemaal happy voelde", vertelt ze in Helden. "Het is misschien gek om te zeggen, maar ik geniet nu meer dan vroeger. Dat gevoel van chagrijn heb ik niet meer."

Wellicht is ze vanwege hun kinderen langer getrouwd gebleven dan als het koppel kinderloos was gebleven. Ze probeert de gevolgen van de breuk voor de kinderen zo klein mogelijk te houden qua gedrag en sfeer. "Voor de scheiding was ik ook wel leuk, maar ik maakte niet voor niets de keuze om te stoppen met onze relatie", aldus Spitse. "Ik was toch niet honderd procent gelukkig. Ik vond het geen makkelijk besluit, mede omdat we kinderen hebben."