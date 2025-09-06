Het schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune is maandenlang veelvuldig in schaatstempel Thialf te vinden, maar het duo blijft ook graag in de vakantieperiodes topfit. Daarom heeft Nuis twee opvallende aankopen gedaan, waar Beune ook een belangrijke rol in speelde.

De twee zijn al jarenlang smoorverliefd op elkaar, maar ook op een eiland. Nuis en Beune zijn helemaal weg van Gran Canaria, een van de Canarische Eilanden ter hoogte van de grens tussen Marokko en de Westelijke Sahara. Daarom heeft Nuis twee bijzondere aankopen gedaan op het populaire eiland.

Twee appartementen voor Kjeld Nuis

Dat vertelt hij aan De Telegraaf. "Ik heb daar nu twee appartementen gekocht en Joy heeft het superleuk ingericht." De twee zijn veelvuldig op het eiland te vinden en kunnen nu dus lekker in hun eigen stekje verblijven. Daar is Beune ook maar wat blij mee.

Trainen op vakantie

"Het is voor ons natuurlijk belangrijk dat we ook op vakantie kunnen blijven trainen", stelt ze. "Op Gran Canaria kunnen we fantastisch fietsen. Ik denk dat we het daarom ook zo fijn vinden." En niet alleen zij zijn helemaal weg van het eiland, ook Nuis' zoontje Jax is fan. Beune: "Het is een heel sociaal jongetje, dus hij maakt op vakantie snel vriendjes en is dan de hele tijd aan het zwemmen."

Dat vindt vader Nuis ook prettig om te zien. "Als het aan mij ligt, ga ik bij wijze van spreken bij een verlaten strand liggen, maar Jax vindt het zwembad natuurlijk veel leuker. Als ik hem dan zo vrolijk zie, is het helemaal goed voor mij."

Alles voor de Olympische Winterspelen

De twee verblijven op Gran Canaria kunnen Beune en Nuis ook een handje helpen in het ultieme doel: succes op de Olympische Winterspelen. Al die kilometers op de fiets op het Spaanse eiland kunnen net dat zetje geven om plaatsing voor 'Milaan' af te dwingen. De twee topschaatsers beginnen bijna aan de eerste wedstrijden van het seizoen, maar zullen vooral uitkijken naar eind december.

Dan staat het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) op het programma. Van 26 tot en met 30 december worden de tickets voor de Spelen van Milaan verdeeld. De 35-jarige Nuis won al drie keer eerder goud. In 2018 zegevierde hij op de 1000 en 1500 meter, vier jaar later was het in Peking wederom raak op de 1500 meter. De negen jaar jongere Beune (26) reed nog nooit op de Spelen. De afgelopen WK's grossieerde ze wel in gouden medailles.