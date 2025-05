'Chagrijnige' Oranje Leeuwin licht scheiding toe: 'Ik was toch niet honderd procent gelukkig'

Voetbalster Sherida Spitse heeft het nog steeds moeilijk met haar scheiding met Jolien van der Tuin. Vorig jaar gingen de twee, die ook twee kinderen hebben samen, uit elkaar. Dat heeft grote impact op het dagelijks leven van de speelster van Ajax en de Oranje Leeuwinnen.

"Ik geniet heel erg als ik de kinderen heb. Daarvoor was ik, al dan niet onbewust, af en toe wat chagrijnig omdat ik me niet helemaal happy voelde", vertelt ze in Helden.

"Het is misschien gek om te zeggen, maar ik geniet nu meer dan vroeger. Dat gevoel van chagrijn heb ik niet meer."

Gelukkig

Wellicht is ze vanwege hun kinderen langer getrouwd gebleven dan als het koppel kinderloos was gebleven. Ze probeert de gevolgen van de breuk voor de kinderen zo klein mogelijk te houden qua gedrag en sfeer. "Voor de scheiding was ik ook wel leuk, maar ik maakte niet voor niets de keuze om te stoppen met onze relatie", aldus Spitse. "Ik was toch niet honderd procent gelukkig. Ik vond het geen makkelijk besluit, mede omdat we kinderen hebben."

"We hebben prima jaren gehad, maar ik merkte dat een aantal dingen na mijn besluit van mijn schouders afvielen en dat ik wellicht daardoor weer meer kan genieten", erkent Spitse, die haar kinderen nu op maandag, dinsdag en om het weekend ziet. "Eigenlijk wil ik toe naar fifty-fifty. Dat kan ik ook met Ajax regelen, dus dat zou uiteindelijk wel prettig zijn."

Oranje Leeuwin heeft na heftige periode emotionele boodschap voor 'maatje': 'Samen lachen, samen huilen' Sherida Spitse heeft in een emotioneel bericht haar waardering geuit voor Shanice van de Sanden, een van haar teamgenoten bij de Oranje Leeuwinnen. De mooie boodschap volgt na een heftige periode voor Spitse.

Ajax Vrouwen

In een eerder interview gaf Spitse aan dat haar omgeving, waaronder ook werkgever Ajax, voor haar klaar stonden tijdens de lastigste maanden.

"Het daarover hebben, dat doet me goed. Uiteindelijk heb ik die steun van mijn team, familie en vrienden gevoeld." Hoewel ze de precieze details achterwege liet, was de relatie tijdens dat gesprek nog niet volledig afgewikkeld: "Ik zit er nu nog middenin en kost het heel veel energie en moeite. Op een gegeven moment ben je dan op."