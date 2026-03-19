Wesley Sneijder zit lekker in zijn vel. De 41-jarige oud-topvoetballer deed onlangs mee aan een afvalprogramma op televisie en maakte zelfs zijn rentree op de Nederlandse voetbalvelden. Dat Sneijder weer gezonder wilde leven, heeft hij deels te danken aan zijn kinderen.

Sneijder stopte in de zomer van 2019 als profvoetballer. Daarna genoot hij net even iets te veel van het leven. Dat besefte de recordinternational van het Nederlands elftal ook, waarna hij deelnam aan het programma Nog Eén Keer Fit. Samen met oud-voetballers Wim Kieft en Royston Drenthe wilde hij weer terug in vorm raken.

"Na alles wat ik heb meegemaakt, heel veel negativiteit, ellende in de privésfeer met mijn ouders had ik gewoon een moment zo van: ik ga er nu alles aan doen om gewoon weer lekker fit te worden", zegt Sneijder in gesprek met RTL Boulevard. "Het hoeft niet topfit, maar dat je gewoon weer lekker normaal kan functioneren."

Missie geslaagd

Dat is Sneijder gelukt. De Nederlandse voetballegende merkt een flink verschil. "Als je lichamelijk fit ben, dan ben je mentaal ook sterker. Ik heb nu gewoon veel meer plezier overal in", erkent hij. "Dan merk je ook dat er heel veel dingen op je pad komen. Je wordt gelukkiger daardoor en dat vind ik wel fijn."

Sneijder kan moeilijk een verklaring vinden waarom hij in korte tijd veel aan kwam. Inmiddels heeft hij er naar eigen zeggen zo'n 12 à 13 kilogram af getraind. "Het is op de juiste manier gegaan, daar ben ik blij om. Ik voel me een stuk prettiger."

Motivatie dankzij zijn kinderen

Zoons Jessey (19) en Xess Xava (10) zaten er kort op bij hun vader. "Als ik dan in Los Angeles kom, zegt hij ook: 'Papa, je ziet er goed uit, die buik is eindelijk weg.' Hij is ook zo'n fitboy natuurlijk. Dan wil ik een frisdrankje pakken en dan zegt hij: 'Papa niet doen, beter water. Het gaat nu goed.'"