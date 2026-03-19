Een groot aantal ex-topvoetballers is binnenkort te zien in het realityprogramma Football Island. Op een onbewoond eiland moesten ze flink afzien, maar Wesley Sneijder bedacht een list om toch wat extra's mee te smokkelen. "Als je daar dan achteraf achterkomt..."

Een groot aantal Nederlandse voetballegendes, onder wie Sneijder, Ronald de Boer, Tom Beugelsdijk en John van 't Schip, ging de uitdaging aan om te overleven op een eiland. Daar streden ze met elkaar in tal van sportuitdagingen. Voor de deelnemers was het wel afzien. "Je kreeg in het begin gewoon het welbekende 'expeditie-pakketje', qua voedsel", vertelt Sneijder aan Sportnieuws.nl, daarmee doelend op het survival-programma Expeditie Robinson.

De jungle in

"En daarna moet je zorgen dat je dingen wint en de jungle in. Daar hadden we onze grote vriend voor natuurlijk die met een kapmes achter de diertjes aanging", wijst hij naar Beugelsdijk. "Diertjes? Dieren", reageert de oud-ADO-speler gevat.

"We hebben echt grote beesten gezien maar ik weet niet of dat op camera staat", vervolgt Beugelsdijk. "Op een gegeven moment stond er een paard naast ons, maar die heeft 'ie laten lopen", grapt Sneijder. "Maar nee, je had niet de luxe die we thuis hebben. Je moest ervoor strijden."

Fanatisme

De oud-voetballers konden namelijk ook dingen winnen om het verblijf op het eiland wat draaglijker te maken. "Als ze een wedstrijd hadden gewonnen mochten ze bij mij in het materiaalhok een cadeautje kopen", vertelt presentator Frank Evenblij. "Ik ging dan altijd boodschappen doen en dan haalde ik altijd ook wel heel veel dingen die ze niet nodig hadden. Een strijkijzer, dat soort dingen."

"Maar dan zag je ook dat fanatisme", vervolgt Evenblij. De deelnemers hielden zich niet altijd aan de regels. "Bijvoorbeeld zo'n Sneijder die kwam dan en zei: 'Mag ik even iets meer in je winkel kijken?' En zonder dat ik het door had, jatte hij zo een zak cashewnoten. Als je daar dan achteraf achterkomt denk ik: vuile rat! Maar wel heel geestig."

De nieuwe realityserie Football Island is vanaf zondag 29 maart te zien op Videoland. In het programma worden elf bekende voormalig profvoetballers achtergelaten op een onbewoond, tropisch eiland. Zij gaan de strijd met elkaar aan in een 'battle of the oldies'.