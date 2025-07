Prachtig nieuws voor de oude bekende Vangelis Pavlidis. De voormalig spits van AZ en Willem II heeft zijn vriendin Marianne Solkidou ten huwelijk gevraagd op een prachtige locatie. Dat leverde de nodige felicitaties op van Nederlandse voetballers.

Pavlidis leek op weg naar een nieuwe club, maar blijft toch bij Benfica. De spits deelde op sociale media beelden van zijn aanzoek aan vriendin Marianna Solkidou, met wie hij in Portugal woont.

Het romantische aanzoek vond plaats in Griekenland, met de zee als decor. Pavlidis had vrienden en familie uitgenodigd om getuige te zijn van het bijzondere moment. Tijdens een prachtige zonsondergang ging de topspits op één knie en vroeg, met bonzend hart, zijn geliefde ten huwelijk.

Felicitaties van veel bekenden

Een zichtbaar verraste Marianna antwoordde volmondig "ja", tot grote vreugde van alle aanwezigen, en natuurlijk vooral van Pavlidis. De aanstaande bruid was tot tranen toe geroerd. Marianna liet trots haar ring aan haar vriendinnen zien, terwijl Pavlidis felicitaties in ontvangst nam. Kortom, een onvergetelijke dag voor het gelukkige paar.

Veel oud-medespelers van Pavlidis zijn blij voor de topspits. Oranje-internationals als Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners - met wie hij samenspeelde bij AZ - feliciteerden hem. Reijnders speelt inmiddels bij Manchester City, Koopmeiners staat op het middenveld van Juventus. Ook andere oud-teamgenoten als Pantelis Hatzidiakos, Sam Beukema en Mexx Meerdink reageerden.

Terug in Portugal

Na de emotionele gebeurtenissen in Griekenland is Pavlidis inmiddels teruggekeerd naar Portugal. Hij meldde zich vanochtend in Seixal voor de start van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Ongetwijfeld met een mooi verhaal om te delen nu hij zich straks mag voegen bij de club der gehuwden.

Onlangs was Pavlidis nog actief op het WK voor Clubs met Benfica. Hij kwam tot één treffer, in het 6-0 gewonnen duel met Auckland City. Benfica werd in de achtste finale uitgeschakeld door Chelsea, de uiteindelijke winnaar van het toernooi.