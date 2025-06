Hij rondde zijn transfer naar Manchester City nét op tijd af, werd op het nippertje ingeschreven voor het WK voor clubs, en is klaar om te schitteren in het shirt van de Engelse topclub. Maar nog voordat Tijjani Reijnders een bal had geraakt, kreeg hij al een ander podium: een stoel in de eetzaal, midden tussen zijn nieuwe ploeggenoten.

Een klassiek ritueel dat bij veel clubs gebruikelijk is: nieuwe spelers worden geacht een nummertje te zingen voor de groep. Een luchtige ontgroening om het ijs te breken en je plek in het team te kennen. Reijnders werd geen uitzondering. Terwijl de selectie van City zat te eten, werd hij uitgenodigd om zijn muzikale kwaliteiten te tonen. Jeremy Doku filmde het tafereel: Reijnders, licht nerveus maar met flair, klimt op de stoel en zet met volle overtuiging in.

Muzikale vuurdoop

Zijn keuze? One Dance van Drake. Een gewaagde, maar populaire hit - zeker in kleedkamers. Terwijl hij zingt, klapt de hele ruimte enthousiast mee. Teamgenoten joelen, lachen en geven hem ritmisch de maat aan. Reijnders lijkt het prima naar zijn zin te hebben, tot hij halverwege de slappe lach krijgt.

Met een brede grijns breekt hij zijn optreden af, tot hilariteit van de rest van de groep. Geen perfecte uitvoering, maar wel eentje die meteen het ijs brak. Voor Reijnders, en voor City, is het te hopen dat hij op het voetbalveld meer indruk kan maken.

Net op tijd voor het WK voor clubs

Die kans krijgt hij mogelijk al snel, want Manchester City doet mee aan het WK voor clubs. De Engelse kampioen is ingedeeld in een poule met Juventus, Wydad AC en Al Ain. Reijnders werd op het allerlaatste moment ingeschreven voor het toernooi, nét voor het sluiten van de speciale transferperiode op 10 juni om 20.00 uur. Woensdagavond om 18.00 uur speelt City zijn eerste groepswedstrijd, tegen het Marokkaanse Wydad.

Vanwege alle transferdrukte kwam Reijnders vorige week niet in actie voor Oranje. Tegen Finland bleef hij buiten de wedstrijdselectie, en in het daaropvolgende duel met Malta zat hij wel op de bank, maar kwam hij niet in actie. Tussen die twee interlands door reisde Reijnders kort op en neer naar Manchester om zijn medische keuring af te ronden en de laatste handtekeningen te zetten. Daardoor miste hij dus het duel met Finland, maar kreeg hij wél op tijd groen licht om mee te doen met zijn nieuwe club.

