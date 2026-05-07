Kika van Es is inmiddels al weer heel wat jaartjes niet meer actief als professioneel voetbalster, maar is de laatste tijd erg druk met andere dingen. Donderdag maakte de voormalig international van de Oranje Leeuwinnen zeer mooi nieuws bekend.

Kika van Es behoort tot de grootste namen van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze was onder meer onderdeel van het team dat in 2017 de Europese titel pakte in eigen land. Verder speelde ze nog bij onder andere FC Twente, Everton, PSV en Ajax, voordat ze in 2023 haar voetbalschoenen aan de wilgen hing. De afgelopen twee jaar was ze met iets heel anders druk.

'Jij maakt ons compleet'

Vorig jaar beviel ze eind maart van zoontje Zico Hay, en dat beviel haar erg goed. Bovendien heeft ze ook nog bonuszoon Velino, samen met haar partner oud-profvoetballer Paul Jans. In december maakte ze bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje en inmiddels is er een mooie update. De baby is namelijk geboren.

Op haar eigen Instagram-kanaal deelt ze een lieve foto van haar onlangs geboren zoontje, Vigo Theo Jans. "Geboren op 04-05-2026. Jij maakt ons gezinnetje compleet! Papa, mama, Velino en Zico zijn nu al supertrots op je", schrijft de 34-jarige Van Es onder het bericht. Met moeder en zoon gaat het goed.

Reacties van oud-collega's

De voormalig voetbalster uit Boxmeer kan, terwijl ze nog volop op haar roze wolk zit, ook rekenen op veel reacties van oud-collega's. Onder meer Daniëlle van de Donk, Lieke Martens, Sherida Spitse en Shanice van de Sanden laten liefdevolle reacties achter onder haar post. Het geluk kan niet op voor Van Es.

De kersverse moeder was in december van 2025 nog één van de grote namen in een benefietwedstrijd voor de inzamelingsactie van Serious Request. Daar zou ze eigenlijk als speelster op het veld staan, maar door haar nieuwe zwangerschap was ze uiteindelijk naast trainer Louis van Gaal in de dug-out te vinden. Of ze er binnenkort voor kiest om weer eens haar kicksen aan te trekken, is niet duidelijk. De komende tijd zal ze in ieder geval druk bezig zijn met haar gezinnetje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover