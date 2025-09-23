Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft op een speciale dag een nieuwe fase in zijn leven aangekondigd. Samen met zijn gezin viert hij in hun woonplaats Dubai een mooie mijlpaal. "Benieuwd naar de magie."

Een 'nieuw begin' kondigt Doornbos aan met een hashtag bij een bericht op Instagram. Hij is dinsdag namelijk 44 jaar oud geworden. Dat moest natuurlijk gevierd worden, samen met zijn vrouw Chantal Bles en hun kinderen: zoon Josh en dochter Jada.

Het gezin verhuisde dit jaar naar Dubai. Daar wordt uitgebreid feest gevierd. Het huis hangt vol slingers en ballonnen, zo blijkt uit de beelden op Instagram. En bij een verjaardag hoort natuurlijk ook taart.

Doornbos hoopt dat het een prachtig jaar wordt met zijn geliefden. "Dankbaar voor familie, gezondheid en ons avontuur in het Midden Oosten", schrijft hij. "Benieuwd naar de magie van 44, een jaar vol stabiliteit, kracht, focus en mogelijkheden."

De voormalig Red Bull-coureur kreeg een hoop felicitaties. "Bedankt voor alle berichten waar ik voorlopig nog wel even mee bezig ben om te antwoorden", schrijft hij aan zijn volgers. Doornbos zocht op zijn verjaardag de ontspanning op en genoot van een massage met zijn vrouw.

Avontuur in Dubai

Doornbos woont inmiddels al een tijdje in de Verenigde Arabische Emiraten. Over het algemen bevalt hun nieuwe woonplaats goed, maar er zijn ook moeilijke momenten. Dat onthulde Bles onlangs via Instagram. Gelukkig is haar grote liefde een goede steun.

"Ik mis even mijn oude routine zoals ik deze had in Amsterdam. De spontaniteit van je vrienden even zien en je familie", aldus Bles. Daarom verraste haar man haar met een bloemetje. "Soms kan je emotioneel worden van de kleine dingen. En dit is er een."

Over het algemeen voelen ze zich wel steeds meer thuis in de Verenigde Arabische Emiraten. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", zei de oud-coureur eerder.

Formule 1

Doornbos was tussen 2004 en 2007 actief in de Formule 1. Hij reed voor Minardi en Red Bull. De oud-coureur was eind augustus nog even in Nederland voor de Grand Prix van Zandvoort. Daar zag hij Max Verstappen tweede worden achter Oscar Piastri. De viervoudig wereldkampioen staat nu derde in het wereldkampioenschap achter McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris.