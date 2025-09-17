Chantal Bles, de vrouw van voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos, heeft onthuld dat ze het soms zwaar heeft met de verhuizing van het gezin naar Dubai. Ze mist haar oude routines in Amsterdam. Ook de kinderen hebben het af en toe moeilijk.

Doornbos verhuisde dit jaar samen met zijn vrouw, zoon Josh en dochter Jada naar de Verenigde Arabische Emiraten. Over het algemen bevalt hun nieuwe woonplaats goed, maar er zijn ook moeilijke momenten. Dat onthult Bles via Instagram. Gelukkig is haar grote liefde een goede steun.

"Ik mis even mijn oude routine zoals ik deze had in Amsterdam. De spontaniteit van je vrienden even zien en je familie", aldus Bles. Ook mist ze de bezoekjes aan haar favoriete bloemenkiosk. "De vele verse bloemen om thuis te schikken."

Lief briefje

"Tuurlijk kan je hier ook bloemen krijgen, maar het is toch anders." Gelukkig voelde haar man precies aan wat hij moest doen om Bles op te vrolijken. "Nu kom ik thuis en staan er verse bloemen met een lief briefje."

Het raakt haar enorm. "Soms kan je emotioneel worden van de kleine dingen. En dit is er een."

'Emotioneel en vermoeid'

Bles is niet de enige die soms moeite heeft met de verhuizing naar een ander land. Ook de kinderen vinden het soms lastig. "Ze hadden het vandaag even zwaar op school. Emotioneel en vermoeid", schrijft ze.

Gelukkig staat ze samen met de 43-jarige Doornbos klaar voor hen. "We staan samen op school om ze op te halen en te knuffelen. Samen sterk." De twee gaan het avontuur aan als een team. "Met vooral heel veel te gekke mooie momenten, maar de mindere zitten er ook zeker tussen."

Over het algemeen voelen ze zich wel steeds meer thuis in de Verenigde Arabische Emiraten. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", zei de oud-coureur eerder.

Formule 1

Doornbos was tussen 2004 en 2007 actief in de Formule 1. Hij reed voor Minardi en Red Bull. De oud-coureur was eind augustus nog even in Nederland voor de Grand Prix van Zandvoort. Daar zag hij Max Verstappen tweede worden achter Oscar Piastri. De viervoudig wereldkampioen staat nu derde in het wereldkampioenschap achter McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris.