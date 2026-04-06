Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos moest enige tijd geleden met vrouw en kinderen halsoverkop vertrekken uit hun woonplaats Dubai, vanwege de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten. Toch hoopt het gezin nog altijd snel terug te keren naar hun 'thuis'. Daar geven ze op Tweede Paasdag een nieuwe update over.

De oorlog in het Midden-Oosten tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran oefent nog altijd veel invloed uit op de gehele Golfregio. Formule 1-analist Robert Doornbos was daardoor genoodzaakt om te vertrekken uit Dubai. Hij en zijn gezin reisden gelijk de halve wereld rond, maar hopen nog altijd om binnenkort weer in hun eigen huisje in Dubai te zijn.

Rondreis

Eerst vertrok de 44-jarige Doornbos met vrouw Chantal Bles en hun twee kinderen naar Zuid-Afrika. Daar werd volop genoten van al het moois dat het land te bieden heeft. Vervolgens vertrokken ze op ski-trip naar Europa. Inmiddels zijn de vier alweer een tijdje in Spanje, maar daar lijkt snel een eind aan te komen.

Op zijn persoonlijke Instagram-account geeft de voormalig Red Bull-coureur zijn fans namelijk de mogelijkheid om wat vragen aan hem te stellen. En die gaan vooral over de huidige leefsituatie van zijn familie, waardoor Doornbos een nieuwe update geeft.

Terug naar Dubai?

"Zijn jullie nog op Ibiza?", vraagt één van zijn volgers zich af. "Ja, voor nog een paar dagen. Daarna gaan we familie en vrienden in Nederland bezoeken voordat we terugvliegen naar Dubai", luidt het antwoord van Doornbos, die zijn zinnen dus heeft gezet op een snelle terugkeer naar het Midden-Oosten.

Een andere volger vraagt zich af wanneer ze dan van plan zijn om de reis naar Dubai weer te maken. "We gaan snel weer terug naar Dubai. We missen ons huis en ons leven daar. Hopen dat het vanaf nu rustiger wordt", aldus een hoopvolle Doornbos.

Maand rust

De komende maand zal Doornbos zich in ieder geval niet bezig hoeven te houden met de Formule 1. De koningsklasse van de autosport kent immers een maand rust door nota bene de oorlog die het Midden-Oosten in zijn greep houdt. Overigens kwam Doornbos eerder deze week ook al opmerkelijk in het nieuws. Toen sprak hij zich opvallend open uit over het migratiebeleid van Nederland, terwijl hij daar dus al enige tijd niet meer woont.