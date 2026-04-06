Het hele Formule 1-circus ligt de komende maand volledig stil, aangezien de races in Bahrein en Saoedie-Arabië niet doorgaan. Daardoor is er wel de mogelijkheid om terug te blikken op de seizoensstart en alvast vooruit te kijken op het vervolg. Oud-coureur Robert Doornbos deed dat ook en hij kwam met een uitgesproken voorspelling.

Met Kimi Antonelli als de onverwachte leider in het klassement, de strijd tussen Mercedes en Ferrari, en Max Verstappen die doodongelukkig in zijn bolide zit, heeft de Formule 1 in slechts drie Grand Prix al de nodige verhaallijnen die de moeite waard zijn. Vanaf mei wordt er weer volop geracet in de koningsklasse. De hoop leeft bij velen dat er in de komende maand het een en ander gaat veranderen, waardoor de sport voor de echte liefhebber weer de moeite waard wordt.

Wie wint voor Ferrari?

Binnen de renstal van Ferrari hebben ze met Charles Leclerc en Lewis Hamilton twee grote namen in huis, die elkaar weinig ontlopen. Maar waar veel fans wellicht eerder de Monegask een race zien winnen, vanwege zijn jarenlange ervaring bij het team, geldt dat niet voor oud-coureur Robert Doornbos. "Ik zie dat Lewis het weer naar zijn zin heeft in de Formule 1, en dat bewijst dat je als atleet beter kunt presteren als je negatieve gedachten loslaat," vertelde hij aan GamblingNews.uk. "Hamilton wint eerder dan Leclerc."

De Nederlandse voormalig Red Bull-coureur denkt dat vooral de hernieuwde energie bij Hamilton er toe zal leiden dat hij binnenkort op de bovenste trede van het podium mag staan. Verder denkt Doornbos alsnog dat Mercedes er met de grote prijs vandoor zal gaan, al zijn de verhoudingen binnen die renstal natuurlijk veranderd.

Onderlinge strijd bij Mercedes

"Het zelfvertrouwen van Kimi kreeg een enorme boost in de afgelopen weken", meent Doornbos. "China was de eerste grote overwinning, gevolgd door een dominant weekend in Japan, een tweede overwinning in stijl en niet op het makkelijkste circuit."

Dat niet de meer ervaren George Russell aan de leiding gaat, maar juist zijn jonge teamgenoot, zorgt direct ook voor een uitgesproken Doornbos. "Ik zet in op Kimi als F1-wereldkampioen", besluit de oud-coureur, die verwacht dat de onderlinge hiërarchie bij Mercedes nog meer zal veranderen als de twee rijders verder uit elkaar gaan staan qua punten. Op dit moment heeft de kleine Italiaan negen punten én een overwinning meer dan zijn Britse ploegmaat.