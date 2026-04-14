De wereldreis van Robert Doornbos, zijn vrouw Chantal Bles én hun kinderen zit er inmiddels eindelijk op. De familie is weer teruggekeerd naar woonplaats Dubai. En daar staat op de kinderen een wel heel speciale verrassing te wachten.

Robert Doornbos was de afgelopen tijd op veel verschillende plekken op de wereld te vinden. Zijn familie moest halsoverkop vertrekken uit hun woonplaats Dubai, waar het gezin naartoe was geëmigreerd, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Maar na tripjes naar Zuid-Afrika, Spanje, Nederland én een wintersport is het nu weer tijd om huiswaarts te keren.

Terug in Dubai

Maandag postte de oud-coureur en zijn vrouw het bericht dat ze weer terug waren in Dubai. In de avond landden ze met het vliegtuig, waarna de familie Doornbos eindelijk weer in hun eigen bed kon slapen. Of nou ja slapen, dat zat er voor Doornbos en zijn vrouw amper in. Zij wilden hun kinderen namelijk op een hele speciale manier verrassen.

Bles deelt op haar Instagram een story waarin ze met man Robert midden in de nacht nog wakker is. "Ja, we zitten te wachten. Hoe laat is het", vraagt Bles aan Doornbos. "Vier uur in de nacht", antwoordt de voormalig coureur van Red Bull. Maar de reden voor de zeer vroege ochtend is erg bijzonder. "We zitten te wachten. Op onze kleine vriend. Op onze allergrootste, harige lieve schatje", aldus Bles.

Verrassing voor de kinderen

Toen de familie moest vertrekken uit Dubai konden immers niet alle familieleden mee, waaronder trouwe viervoeter Simba. "We dachten dat het wel zou slijten bij onze kinderen. Integendeel, het werd alleen maar erger", meent Bles over het gemis van haar kroost van hun hond. Vooral zoon Josh mist zijn vriend erg. "Hij slaapt nu, dit wordt de grootste verrassing ever", vertelt Doornbos over het feit dat Simba in de ochtend weer onderdeel is van de familie.

"Hij komt straks gewoon binnen. We zijn zelf ook helemaal excited. Het is zo spannend. Morgenochtend gaan we de kindjes verrassen", besluit Bles, die nog amper kan geloven dat de familie straks weer compleet is. Ondanks de oorlog die het Midden-Oosten nog altijd teistert, besloot het gezin terug te keren naar Dubai. Daar lijkt de situatie inmiddels veilig.