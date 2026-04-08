Voormalig F1-coureur Robert Doornbos leefde een op het oog vrij zorgeloos leven na zijn emigratie naar Dubai, maar dat veranderde plotseling toen de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. Samen met zijn gezin vluchtte hij daarom een tijdje, maar snel zullen ze weer terugkeren naar de Verenigde Arabische Emiraten. Doornbos legt via sociale media uit waarom ze dat doen.

Doornbos emigreerde in 2024 samen met zijn partner Chantal Bles en hun kinderen naar het volgens de voormalige F1-coureur 'veilige' Dubai. Die plek bleek na de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten na aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran echter niet meer zo veilig. Iran nam namelijk Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur en daardoor werd ook Dubai plotseling doelwit.

De 44-jarige Rotterdammer zag samen met zijn gezin na het uitbreken van de oorlog dan ook flink wat raketten vliegen en moest regelmatig schuilen. De familie Doornbos vluchtte vervolgens en bracht de afgelopen periode tijd door in Zuid-Afrika en op het Spaanse eiland Ibiza.

'Dat laat je iets beseffen'

De F1-coureur zal echter snel weer gaan terugkeren naar Dubai en geeft via een LinkedIn daar een verklaring voor. " Ik heb de laatste tijd veel gereisd... en dat laat je iets beseffen. De afgelopen periode was intens. Veel reizen, veel verhuizen, verschillende plekken en verschillende tijdzones. Deels gepland, deels vanwege alles wat er momenteel in de wereld gaande is. En hoewel ik altijd al graag onderweg ben geweest, herinnert het je ook aan iets belangrijks: hoe belangrijk een thuisbasis is."

" Een plek waar alles op zijn plek valt, waar je structuur kunt aanbrengen, waar je tot rust kunt komen en je opnieuw kunt focussen", vervolgt de voormalig Red Bull-coureur. "Want hoe dynamisch het leven ook is, zonder die basis is het moeilijk om optimaal te presteren. Daarom hebben we besloten terug te gaan naar Dubai. Om het wat rustiger aan te doen, weer helderheid te creëren en vanuit een solide basis verder te bouwen. Soms besef je pas hoe belangrijk dat is als je er een tijdje van weg bent geweest."

Staakt-het-vuren

Het lijkt er in ieder geval op dat Doornbos en zijn gezin de komende tijd zich niet druk hoeven te maken om overvliegende raketten. De Verenigde Staten en Iran sloten dinsdag een deal over een staakt-het-vuren. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder aangegeven dat als die er niet zou komen er een 'hele beschaving zou gaan sterven'.

Enkele uren voor zijn ultimatum afliep werd er echter toch een akkoord bereikt over een wapenstilstand tussen beide landen. Die gaat voorlopig twee weken duren. Doornbos reageerde op zijn Instagram woensdagochtend verheugd op het statement van Trump dat er voorlopig geen aanvallen zullen zijn tussen beide landen.