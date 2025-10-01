De Duitse Marvin Plattenhardt hing vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De zevenvoudig international is na zijn sportcarriére samen met zijn vrouw aan een opmerkelijk project begonnen. ''Dit kan de wereld voor ons betekenen.''

Plattenhardt was als voetballer een succesvolle linksback. Hij stond vooral bekend als clubicoon van Hertha BSC, waar hij in negen jaar 239 wedstrijden voor speelde. Daarnaast kwam de 33-jarige Duitser zeven keer uit voor zijn land. Hij maakte zijn laatste minuten voor Die Mannschaft op het WK van 2018.

'We hielden er simpelweg zo veel van'

Tijdens zijn loopbaan als voetballer vond Plattenhardt samen met zijn vrouw nog een andere passie. Namelijk producten met pistachenoten. De liefde was zo groot, dat het koppel een eigen onderneming startte waarmee ze zelf pistachemelk produceren. Op hun website verklaart het koppel hun liefde. ''In de zomer van 2021 waren we op vakantie in Italië en daar ontdekten we vele overheerlijke gerechten met pistache. We werden uiteindelijk fan van pistachepasta en croissants met pistachevulling. We hielden er simpelweg zo veel van.''

Daarom ging het koppel een uitdaging aan. ''De gedachte van een pistachedrank sprak ons aan. Daarom ontwikkelde we een vervanger voor melk van pistachenoten.''

'Dit kan de wereld voor ons betekenen'

Om hun bedrijf, Pinú, nog verder te laten groeien, deed het stel mee met het tv programma Lion's Den. Hierin pitchen ondernemers hun concepten aan vermogende investeerders, die vervolgen kunnen samenwerken met de kandidaten om hun onderneming verder te ontwikkelen.

Plattenhardt deed dus mee aan de Duitse variant van het programma. Hij begon zijn pitch met een verwijzing naar zijn periode als voetballer. ''Na het beëindigen van mijn professionele carrière vorig jaar, kijk ik terug op dertien jaar vol vormende momenten. Maar nu richt ik mijn volledige focus op onze start-up.''

Plattenhardt vroeg uiteindelijk 150.000 euro aan de investeerders in ruil voor tien procent van zijn aandelen. Zijn vrouw benadrukte na het bod nog: ''Dit kan de wereld voor ons betekenen. We zijn er van overtuigd dat Pinú een langere toekomst heeft dan Dubai chocolade.''

Al mega bedrag geïnvesteerd

Van de vier investeerders was er uiteindelijk niemand die het bod van Plattenhardt en zijn vrouw accepteerde. Een flinke domper, want het stel onthulde eerder hoeveel geld ze al in hun onderneming hebben geïnvesteerd, namelijk 240.000 euro.