Hij gold jarenlang als een van de beste keepers van Duitsland, stond zelfs onder de lat bij het nationale elftal en speelde bijna 300 Bundesliga-wedstrijden. Nu, op 40-jarige leeftijd, slaat René Adler een compleet nieuwe weg in – aangemoedigd door zijn vrouw Lilli Hollunder (39).

Adler brak door bij Bayer Leverkusen en groeide daar uit tot een van de beste keepers van de Bundesliga. Hij stond twaalf keer onder de lat voor Duitsland, maakte het EK van 2008 mee en keepte later nog 117 wedstrijden voor Hamburger SV. Blessures gooiden regelmatig roet in het eten, maar in zijn piekjaren gold hij zelfs als serieuze concurrent van Manuel Neuer.

Na zijn actieve carrière bleef Adler in beeld als analist bij Duitse zenders. Daarmee lag een veilige route voor de hand: de oud-keeper die als expert zijn mening geeft over anderen. Toch besloot hij iets te doen wat niemand had verwacht. een functie buiten de voetbalwereld. Adler maakte onlangs namelijk zijn debuut als acteur, in een gastrol in een Duitse televisieserie.

'Ik dacht dat het een grap was'

Een belangrijke rol speelde zijn vrouw Hollunder, die in Duitsland al jaren bekend is als actrice. Zij gaf hem het laatste zetje om uit zijn comfortzone te stappen. "In eerste instantie dacht ik dat het een grap was", vertelde Adler. "Maar zij wist dat ik het leuk zou vinden en overtuigde me om het gewoon te doen."

Hoewel hij dankzij zijn werk als analist al gewend is om voor camera’s te staan, voelde dit totaal anders. "Het is echt iets anders om een rol te spelen. Je moet emoties en situaties overbrengen in plaats van alleen je mening geven over voetbal. Dat was spannend, maar ook ontzettend leerzaam", vertelt hij over zijn nieuwe rol als acteur.

Tekst gaat verder onder foto

i René Adler samen met zijn vrouw Lilli Hollunder. ©Getty Images

Balans tussen carrière en gezin

Thuis in Hamburg probeert het stel hun carrières te combineren met het gezinsleven. Met twee jonge kinderen is dat soms een uitdaging. "Geen dag is hetzelfde", stelt Hollunder. "René is vaak onderweg, ik heb draaidagen met wisselende tijden. Alleen door als team te werken krijgen we het voor elkaar."

Of dit acteeravontuur voor Adler een vervolg krijgt, is nog niet duidelijk. Voorlopig is hij vooral actief als analist, maar de smaak heeft hij te pakken. "Ik heb veel plezier gehad en ben blij dat ik het heb gedaan. Of ik vaker ga acteren? Dat zien we later wel."

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.