Kasper Hjulmand is pas net trainer van Bayer Leverkusen en staat nu al voor een emotioneel beladen duel. De coach volgde de Nederlandse Erik ten Hag, die al na drie wedstrijden ontslagen werd, op bij de Bundesliga-club.

Hjulmand werd vorige week gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. Hij verhuisde daarom recent van Kopenhagen naar Duitsland. Maar nu staat hem al weer een terugkeer te wachten.

Leverkusen speelt donderdag namelijk in de Champions League een uitduel tegen FC Kopenhagen. "Het heeft zo moeten zijn dat we onze eerste wedstrijd in het toernooi daar spelen", zegt Hjulmand over een emotionele terugkeer. "Natuurlijk is dit een beladen wedstrijd in Denemarken."

Maar de coach wil niet te veel in de belangstelling staan. "Het blijft gewoon een voetbalwedstrijd. Als we daar zijn, zal ik wel wat meer voelen. Het is natuurlijk gek om terug te gaan naar Parken (het stadion van FC Kopenhagen, red.) en daar de eerste Champions League-wedstrijd te spelen."

Christian Eriksen

De trainer heeft veel meegemaakt in het stadion van de Deense topclub. In de vier jaar dat hij werkzaam was als bondscoach was van het nationale elftal boekte hij daar veel overwinningen. Maar hij beleefde er ook misschien wel het verschrikkelijkste moment van zijn carrière.

Dat was in de eerste groepswedstrijd van het EK in 2021 tegen Finland. Christian Eriksen ging in de 41e minuut van dat duel naar de grond vanwege een hartstilstand. Hij werd gereanimeerd op het veld. De wedstrijd moest wel worden uitgespeeld en de Denen verloren met 1-0.

Afscheid

Hjulmand nam op 15 November 2024 afscheid van bondscoach van Denemarken. Hij werd in Parken geëerd met een grote ovatie voor de Nations League-wedstrijd tegen Spanje (1-2).

PSV

Bayer Leverkusen begint donderdag dus aan de Champions League-campagne. In de tweede speelronde staat een thuisduel tegen PSV te wachten. De regerend landskampioen begon dinsdag al in het miljardenbal, maar dat liep uit op een enorme teleurstelling. Er werd met 3-1 verloren van Union Sint-Gillis in eigen huis.

