Voormalig profvoetballer Ronnie S. (41) moet zeven jaar de bak in. Dat is het oordeel van de rechtbank van Breda. Daarmee sparen ze S., die dertien jaar tegen zich had geëist van het Openbaar Ministerie wegens drugshandel en witwassen. De rechtbank vindt niet alle verdenkingen bewezen.

De 43-jarige broer van S. is bij verstek veroordeeld tot 3,5 jaar cel, na een eis van zes jaar. Hij is voortvluchtig en zou in Dubai verblijven, nadat hij eerder voor soortgelijke misdrijven is veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Belangrijke schakel in handel harddrugs

"Ronnie en in iets mindere mate zijn broer vormden een schakel in de wereldwijde handel in harddrugs", zei de voorzitter van de rechtbank. Zo is onder meer bewezen dat S. 700 kilo cocaïne wilde importeren uit Chili. Hij had hierbij een "bepalende en coördinerende rol", oordeelde de rechtbank. S. hield contact met de eigenaar van de lading in Dubai, maakte plannen om de drugs uit te halen en schakelde de hulp van zijn broer in. De lading met bestemming Rotterdam werd uiteindelijk al in Chili onderschept.

Beiden moeten een boete van 30.000 euro betalen en er wordt hen bijna 1,7 miljoen euro aan criminele winst afgepakt, bepaalde de rechtbank. Volgens de voorzitter hadden de twee geen oog voor de negatieve effecten van drugshandel op de maatschappij. "Ze waren alleen bezig met het verdienen van grote hoeveelheden geld."

S. al sinds 2024 vast

Oud-voetballer S. werd op 10 juni vorig jaar aangehouden, samen met meerdere familieleden. Hij zit nog altijd vast. Ontsleutelde gesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC vormen belangrijk bewijs tegen hem.

Voetballende zoon

S. heeft volgens de rechtbank weinig willen zeggen over de verdenkingen. Hij was vooral bezig met de gevolgen van zijn aanhouding voor de voetbalcarrière van zijn zoon, die tegenwoordig bij PSV voetbalt, en voor zijn bedrijf, zei de voorzitter. "Hij had daar eerder bij stil moeten staan en andere keuzes kunnen maken."

In juni was hij emotioneel in de rechtszaal. "Mijn kinderen moesten ervan huilen", zei hij over de strafeis van dertien jaar, die dus lager is uitgevallen. "De jongste denkt dat hij me nooit meer ziet en de oudste denkt dat ik zijn hele voetbalcarrière ga missen."

Voetbalcarrière S.

S. beëindigde in 2016 zijn voetbalcarrière bij NAC. Hij werd in 2010 landskampioen met FC Twente. Ook stond hij onder contract bij het Belgische Standard Luik en Wigan Athletic in Engeland.