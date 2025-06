Gigantische zorgen om de link tussen profvoetbal en zware misdaad: 'Ze investeren in drugs en matchfixing'

Deze week moet Ronnie S., die vroeger voor clubs als NAC en FC Twente heeft gespeeld, weer voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Hij is niet de eerste (voormalig) profvoetballer die in verband wordt gebracht met zware criminaliteit. Evgeniy Levchenko, voorzitter van de belangenorganisatie voor profvoetballers VVCS, spreekt zijn zorgen uit over de link tussen de misdaad en het profvoetbal.

Levchenko is niet volledig op de hoogte van de zaak rondom Ronnie S.. Toch spreekt hij zijn grote zorgen uit over de link tussen profvoetbal en criminaliteit. Want hoe komt het dat meerdere goedbetaalde voetballers toch in het criminele wereldje terechtkomen, of het nou gaat om matchfixing of drugshandel?

Veel voorbeelden

Er zijn namelijk inmiddels tal van voorbeelden van (oud-)profvoetballers die het foute pad op zijn gegaan. Het bekendste voorbeeld is die van oud-Ajacied Quincy Promes, die veroordeeld is tot onder meer zes jaar cel wegens drugshandel. Ook oud-prof David Mendes da Silva, die voor clubs als Sparta, NAC en AZ speelde, kreeg zeven jaar cel vanwege drugshandel. Ronnie S. staat mogelijk ook zo'n straf te wachten. Hij wordt er namelijk van verdacht dat hij samen met familieleden maar liefst 2000 kilo aan cocaïne zou hebben verhandeld

In 2019 liep een voorbeeld zelfs fataal af. Ex-Volendam speler Kevin Maynard werd toen op 32-jarige leeftijd geliquideerd, vermoedelijk vanwege een conflict om 400 kilo cocaïne.

Ingepalmd

Deze bovengenoemde voorbeelden doen de voorzitter van de spelersorganisatie ontzettend pijn. Levchenko is ervan op de hoogte dat criminelen zich graag met profvoetballers associëren. "Sommige jongens worden ingepalmd. ‘Mag ik je auto even lenen?’ En dan plegen ze er een misdaad mee. Of ze vragen: ‘Je reist toch veel, wil je die dure horloges dan voor me meenemen, ik betaal goed", zo vertelt hij aan Tubantia.

Levchenko geeft daarbij aan dat de voetballers dan niet goed beseffen met wie ze in zee gaan. "Sommigen denken niet na over de gevolgen en bezwijken voor de verleiding. Voor ze het weten, zitten ze klem. Maar er zijn ook spelers die een bewuste keuze maken om in de criminaliteit te stappen, bijvoorbeeld door te investeren in drugs en aan matchfixing mee te werken. In alle gevallen geldt dat ze nooit meer kunnen uitstappen."

Familie en vrienden

Volgens de voorzitter van de VVCS speelt de invloed van vrienden en familie een belangrijke rol. "Voetbalprofs die uit sociaal zwakke wijken komen, hebben soms foute vrienden die ze uit hun jeugd kennen. Je kunt ze niet verbieden met die vrienden om te gaan. Maar het lijntje wordt dan wel heel dun. Van de andere kant: er zijn ook veel voetballers met foute jeugdvrienden of familieleden die niet crimineel worden."

Verantwoordelijkheid

Levchenko geeft aan dat de clubs ook verantwoordelijkheid hebben in het proces rondom oprukkende criminaliteit. Hij spreekt de clubs er dan ook op aan. "Bijvoorbeeld met begeleiding van spelers die aan het einde van hun voetbalcarrière problemen ondervinden met het zoeken van een nieuw maatschappelijk bestaan."

Rechtszaak Ronnie S.

Het gevaar ligt dus op de loer voor sommige (oud-)profs. Ronnie S. zal dus mogelijk de volgende in het rijtje kunnen zijn die een flinke celstraf krijgt wegens drugshandel. De voormalig speler van NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik verschijnt deze week weer voor de rechter. Hij wordt van onderstaande feiten verdacht.

Invoer van 20 kilo cocaïne in februari 2020

Voorbereiding omtrent een lading 893 kilo cocaïne in december 2020

Voorbereiding omtrent een lading 700 kilo cocaïne in februari en maart 2021

Handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021

Witwassen van 2.6 miljoen euro in 2020 en 2021

voorbereiding omtrent handel in 4 kilo cocaïne en 5 kilo mdma eind 2023 tot 2024

Bezit van 18 liter lachgas in 2024

S. ontkent dat hij een grote rol had bij de grote cocaïnetransporten. Daarnaast gaf hij aan dat hij het erg lastig heeft gehad. Zo zou hij een paar ton schuld aan zijn gokverslaving hebben overgehouden. Volgens hem leidde die schulden tot zware bedreigingen en zelfs twee aanslagen op zijn woning in Eindhoven.