Quincy Promes heeft zijn eerste zittingsdag van het hoger beroep tegen zijn straf van 7,5 jaar cel gehad. De veroordeelde voetballer was aanwezig in de rechtbank in Amsterdam en kreeg meteen een knauw te verwerken. De voormalig speler van onder meer Ajax komt voorlopig niet vrij.

Promes blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Volgens het hof zijn er nog voldoende redenen om hem vast te houden, onder meer het risico dat hij naar het buitenland vlucht. Oud-international Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank heeft hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd. De zaak loopt momenteel in hoger beroep en is in de voorbereidende fase.

Interesse van Nederlandse clubs

Promes werd vorige maand aangehouden in Dubai, waar hij tot dat moment voetbalde. Snel daarna is hij uitgeleverd aan Nederland waar hij sindsdien vastzit. Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft Promes meerdere aanbiedingen gehad van voetbalclubs waar hij terechtkan als hij vrij zou komen, onder meer in Dubai en Letland. Ook is er volgens hem interesse vanuit Nederlandse clubs, maar hij noemt geen namen.

Zaak duurt nog heel lang

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep. De zaak wordt momenteel nog niet inhoudelijk behandeld. Dat zal niet voor 2026 gebeuren, liet het hof weten. Een nieuwe datum voor een voorbereidende zitting is ook nog niet bekend.

Onschuldig

De 33-jarige Promes ontkent dat hij iets met beide feiten te maken heeft, hij herhaalde dinsdag dat hij onschuldig is. Promes, vijftigvoudig Oranje-international, voetbalde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor had de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla een contract bij Spartak Moskou.

Uitlevering aan Nederland

Nederland had Dubai om zijn uitlevering gevraagd. Promes had eerder laten weten dat hij naar Nederland wilde komen, maar alleen op voorwaarde dat hij niet de cel in hoefde. Het hof ging daar niet in mee. Kort daarna werd de voetballer in Dubai opgepakt en aan Nederland uitgeleverd.