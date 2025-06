Emotioneel betoog oud-voetballer Ronnie S. na hoge strafeis: 'Mijn jongste denkt dat hij mij nooit meer ziet'

Ronnie S. heeft woensdag gereageerd op zijn hoge strafeis. De oud-voetballer kreeg te horen dat de eis dertien jaar cel bedraagt. Dat kwam bij hem en zijn familie hard binnen.

S. verschijnt deze week weer voor de rechter vanwege verdenking van grootschalige cocaïnehandel. De voormalig speler van NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik wordt van onderstaande feiten verdacht.

Invoer van 20 kilo cocaïne in februari 2020

Voorbereiding omtrent een lading 893 kilo cocaïne in december 2020

Voorbereiding omtrent een lading 700 kilo cocaïne in februari en maart 2021

Handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021

Witwassen van 2.6 miljoen euro in 2020 en 2021

voorbereiding omtrent handel in 4 kilo cocaïne en 5 kilo mdma eind 2023 tot 2024

Bezit van 18 liter lachgas in 2024

13 jaar cel geëist tegen oud-voetballer Ronnie S. na verdenking van drugshandel: 'Ouders schrikken als ze het lezen' Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen ex-NAC-speler Ronnie S. wegens verdenking van drugshandel. Bovendien wil de aanklager dat hij en zijn broer Rudi per persoon 1,7 miljoen euro aan illegale winst terugbetalen. "Dit bedrag is waarschijnlijk het topje van de ijsberg."

Emotioneel betoog

S. heeft woensdag voor het eerst gereageerd op de strafeis van dertien jaar. “Mijn kinderen moesten ervan huilen. De jongste denkt dat hij me nooit meer ziet en de oudste denkt dat ik zijn hele voetbalcarrière ga missen", vertelde hij in de rechtszaal.

Voor S. voelt het onterecht hoe hij is behandeld. “Er werd mij zelfs geen deal gegund.” S. vindt dat hij dit wel zou verdienen, omdat hij geen grote speler is in deze wereld. "Het was dom om mee te kletsen met die mannen. Maar ik heb niks met die grote partijen cocaïne te maken en niks van doen met het opzetten van lijnen. Dat waren zij en daar hielden zij mij buiten.”

'Charmeoffensief' Quincy Promes krijgt flinke kritiek: 'Ja, omdat jij iemand hebt neergestoken' Quincy Promes is in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. Onlangs gaf hij een exclusief interview waarin hij de rechter verzocht zijn straf te schorsen. Dat 'charmeoffensief' krijgt flinke kritiek in De Oranjezomer.

'Dat heb ik niet'

S. zou in het wereldje beland zijn door verslavingen en geldproblemen. “Er was geen kilo of euro van mij. Ik heb geen lijn opgezet en ik heb niemand aangestuurd. Alsof ik dat zou kunnen. Een partij van 893 kilo is al een investering van zeven miljoen euro. Dat heb ik niet. Nog niet eens voor tien kilo.”

De strafeis van dertien jaar wijt S. vooral aan het feit dat hij bekend is in Nederland. “Het is een straf die meer is dan voor de grootste drugscriminelen. En dat is alleen omdat dit een mediazaak is, omdat ik goed kon voetballen.”

Quincy Promes wil leven beteren in Nederland: 'Ik respecteer het rechtssysteem' Voormalig international en Ajacied Quincy Promes wil zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland, dat meldt misdaadverslaggever John van den Heuvel bij De Telegraaf. De voetballer, die momenteel in Dubai zit, stelt niet op de vlucht te zijn voor justitie en juist in contact te willen komen met de organisatie om "het op te lossen".

Bedreigingen

S. zou bedreigd zijn en daarom meegeholpen hebben in bepaalde zaken. “Ik werd in die tijd bedreigd door mensen bij wie ik schulden had. Die stonden ineens langs de lijn bij PSV waar mijn zoontje voetbalt. Ik heb het spel maar met ze meegespeeld en ze via zo’n berichtendienst aan het lijntje gehouden. Maar ik heb nooit echt drugs uitgevoerd.”

Naast S. staat ook zijn broer terecht. Hij was niet aanwezig bij de zaak, want hij zit in Dubai. Op 12 augustus wordt er een uitspraak gedaan in de zaak. S. zal daar niet bij aanwezig zijn. "Die ritten in het busje van de gevangenis naar de rechtbank zijn de hel", stelde hij. Tot die tijd blij S. vast zitten in zijn cel in Middelburg.