Succestrainer wil met Spakenburg naar Keuken Kampioen Divisie, maar heeft belangrijke eis: 'Anders zijn we failliet'

De gesloten voetbalpyramide in Nederland blijft altijd onderwerp van gesprek. Chris de Graaf, trainer van Spakenburg, zou met zijn club graag actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie, maar weet ook welke problemen dat met zich meebrengt. "Bij Spakenburg gaan ze niet gokken en de KNVB hun club kapot laten maken."

Het verschil tussen de KKD de Tweede Divisie lijkt de laatste jaren alsmaar kleiner te worden. "Ik denk eigenlijk dat ik met Spakenburg al een soort van in de Keuken Kampioen Divisie werk. Het enige verschil is dat wij niet elke dag op het veld staan, maar qua niveau verschilt het niet veel", stelt ook De Graaf bij De Voetbalkantine van ESPN.

De 37-jarige trainer ziet de topclubs op zijn niveau ook behoorlijk hoge ogen gooien in de eerste divisie. "Ik denk dat wanneer de topclubs uit de Tweede Divisie doorgaan met investeren dat zij linkerrijtje staan in de KKD. In de top daar zitten wel echt jongens die je op ons niveau niet meer hebt, maar je ziet ook gasten uit de Tweede Divisie die het gewoon heel goed doen in de KKD."

Spakenburg in de KKD

De Graaf ziet het persoonlijk wel zitten om het met Spakenburg een stap hogerop te proberen. "Ik ben ook echt voorstander om de KKD, zoals in Engeland, allemaal op zaterdag te laten spelen. In ieder geval de traditionele amateurclubs. Dat zou ik echt mooi vinden."

De kampioen van de Tweede Divisie kreeg na afgelopen seizoen niet eens de vraag of ze wilden promoveren. "Althans, niet aan mij. Maar het heeft ook met regelgeving te maken. Als Spakenburg op vrijdag- of maandagavond moet gaan voetballen, dan zijn we failliet. Wij draaien op vrijwilligers. Horeca-inkomsten zijn naast onze sponsoren heel belangrijk."

De Graaf ziet ook een ander voordeel aan clubs uit de Tweede Divisie die doorstromen naar de KKD. "Ik denk wel dat wanneer wij op zaterdag spelen, dat clubs als Rijnsburgse Boys, Quick Boys, vv Katwijk, Spakenburg of IJsselmeervogels echt wat kunnen brengen. Zeker ook qua achterban. Maar, iedereen kent Achilles nog. Bij Spakenburg gaan ze niet gokken en de KNVB hun club kapot laten maken."