Robert Maaskant zag verrassend voetbalshirt op foto van OnlyFans-model: 'Blijkbaar is dat niet zo moeilijk'

Bonnie Blue was even hét gesprek in voetbalminnend Nederland deze week. Niet omdat het OnlyFans-model een Nederlandse voetballer aan de haak had geslagen, of iets anders gek met een voetballer had gedaan. Nee, meer omdat zij in een bijzonder shirt op de foto stond op een vakantieoord in Spanje. Het gele shirt van NAC Breda had zij aan, zag ook Bredanaar Robert Maaskant.

Nietsvermoedend was Robert Maaskant op vakantie in Malaga, tot hij ineens veel Nederlanders hoorde. Hij was op bezoek bij de lokale voetbalclub in Malaga om een potje voetbal te kijken, tot er ineens allemaal NAC-supporters om hem heen stonden. "Zij hebben een vriendschapsband met Malaga heb ik mij laten vertellen", vertelt de trainer in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Bonnie Blue

En zij hadden een verhaal voor hem in petto, dat hij in zijn stoutste dromen nooit had durven bedenken. OnlyFans-model Bonnie Blue speelde de hoofdrol in dat verhaal. De heren van NAC waren eerder elders in Spanje en kwamen daar het Britse model tegen. "Zij heeft wat aparte hobby's heb ik al begrepen", grapte Maaskant over haar laatste wereldrecordpoging.

De heren uit Breda besloten haar te vragen om een NAC-shirt aan te trekken en dat gebeurde. De foto is voor de rest geschiedenis. Ook Maaskant moest eraan geloven. "Zij lieten mij inderdaad in het stadion de foto zien. Ze staat daar in een NAC-shirt. Ik heb eerder ook al eens Frank Lammers (acteur en PSV-fan, red.) in zo'n shirt gekregen. Zo moeilijk is dat blijkbaar niet", grapt hij.

Of zij NAC nou internationaal op de kaart heeft gezet? Maaskant wil er niks van weten. "Dat was NAC natuurlijk allang", roept hij in de podcast. "Ik ga denk ik een accountje maken. Het blijkt lekker te verdienen." Maaskant in een Helmond Sport-shirt op OnlyFans, presentator Rick Kraaijeveld kan zijn lachen niet inhouden. "Mooie side business naast Helmond."

