De sterrenstatus van oud-profvoetballer John de Bever rijst inmiddels tot ongekende hoogte. Vrijwel overal op televisie is hij een graag geziene gast. Maar ondanks dat alles mee lijkt te zitten voor de bekende zanger, is er één grote droom die hij waarschijnlijk nooit meer uit gaat zien komen.

Als één van de meest bekende Nederlandstalige zangers tovert John de Bever steevast een 'lach op het gezicht' van zijn trouwe fans. Met daarnaast nog een razendpopulaire realityshow én binnenkort een eigen film kan niemand meer heen om de status van de voormalig zaalvoetbalinternational als een der grootste sterren van Nederland. Maar ook bij sterren komt niet elke grote droom uit.

Grote droom

De 28-voudig international van het Nederlands zaalvoetbalelftal deed onlangs namelijk een openhartige ontboezeming, samen met zijn partner Kees. "John had wel een kind gewild, een kleine John," begint vriend Kees in gesprek met de Story. "Maar ik zie dat niet zitten."

Voor De Bever is dat vrij pijnlijk. Hij had graag gehoop zijn geweldige voetbalgenen door te geven aan een volgende generatie. "Dat had ik inderdaad graag gewild", stelt de 61-jarige zanger uit Berlicum. "Het was leuk geweest als ik een zoon had gehad, om met hem te voetballen."

Die droom zou in theorie nog altijd werkelijkheid kunnen worden. Maar de tijd begint wel te dringen voor De Bever, die daarnaast ook vriend Kees dus niet kan overtuigen. "Vandaag de dag is er veel mogelijk, met kunstmatige inseminatie. Dat zou ik best nog willen", licht de beste vriend van Johan Derksen daarover toe. "Het is jammer dat De Bevers uitsterven. Maar ja, om nou op je 61e nog vader te worden..."

Toekomst

Aangezien de leeftijd van De Bever inmiddels bijna pensioengerechtigd is, kijkt hij al voorzichtig uit naar de toekomst. "Dan zie ik mezelf minder werken en lekker op het strand in Spanje liggen", vervolgt de voormalig topsporter. "Ik ga niet stoppen, maar minder werken is wel een ambitie."

"Ik moet geen karikatuur van mezelf worden. Op een gegeven moment is het mooi geweest. De soap kan nog tien jaar doorgaan. Dat kost ons geen energie. Maar optreden is op den duur wel afgelopen", besluit De Bever, die we de komende jaren dus nog wel op het beeldscherm zien verschijnen.