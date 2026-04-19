Estavana Polman kondigde vrijdag het einde van haar handbalcarrière aan en bevestigt dat de geruchten die al een tijdje rondgingen kloppen. Het voormalige boegbeeld van het Nederlands team keert terug op het oude nest. En daar is ze maar wat blij mee.

Polman handbalt sinds 2022 bij Rapid Boekarest en woont daarom met dochter Jesslynn in Roemenië. Vriend Rafael van der Vaart verdeelt zijn tijd nu nog tussen Oost-Europa en Nederland, maar na het pensioen van Polman zullen de handbalster en de oud-voetballer definitief terugkeren naar Nederland.

'Ik kan niet wachten'

De twee hebben een woning gekocht in Huissen. Dat ligt in de buurt van Arnhem, waar Polman is geboren en getogen. De geruchten daarover gingen al een tijdje. De villa waar de twee aan werden gelinkt, gebouwd in 2020, heeft een vraagprijs van 1.295.000 euro. "Ja we gaan weer lekker terug naar Arnhem. Ik kan niet wachten. Weer lekker het gezinsleven", zegt ze in Vandaag Inside. "Heerlijk."

'Dat is hij denk ik wel snel zat'

"Ik denk dat Raf blij is als ik even lekker thuis ben", vertelde Polman. Daar heeft het VI-trio, zoals van hen verwacht mag worden, wel hun vraagtekens bij. "Ja, weet ik niet", reageert Genee. "Dat is hij denk ik wel snel zat", zegt Derksen. De 33-jarige Polman lacht. "Dat denk ik ook."

Cafetaria

Een ding weet Genee al wel: de plaatselijke cafetaria is al klaar voor de komst van het gezin. "Daar hebben ze lekkere broodjes kip voor Rafael", zegt de presentator. "Dat staat overal in de media." "Ja, die adverteren al met een broodje Rafael", weet ook Derksen.

'Lekker thuis'

Polman wil in ieder geval even genieten van de rust. Haar besluit om te stoppen met topsport is dan ook weloverwogen. "Het is goed geweest. Ik kijk gewoon wat er nu op mijn pad op. Het is goed, mijn lichaam is op, gewoon lekker met het gezin", zegt ze. "Lekker thuis, daar heb ik heel lang op gewacht en het is eindelijk zo ver. Ik ben blij dat ik deze beslissing heb gemaakt en sta er echt achter."