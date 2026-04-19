Kenneth Perez is niet te spreken over de gang van zaken in aanloop naar de EuroJackpot KNVB Bekerfinale. De spelersbus van AZ staat in de file. Het zorgt voor de nodige kritiek op de voorbereiding: "AZ is nergens te bekennen", zegt de analist van ESPN.

AZ is in de file gekomen vanuit Noordwijk, waar ze verbleven een dag voor de bekerfinale. "Ik kom zelf niet uit Noordwijk maar er zijn veel ongelukken op die weg, ik denk dat zij ook achter ''een van de ongelukken hebben gestaan", begint MaX Huiberts, de tehcnisch directeur van AZ met het verhaal. "In mijn tijd waren we er 45 minuten van tevoren dus dat maakte mij niet zo uit. Ik denk dat het wel meevalt", vertelt Huiberts als Hans Kraay Jr. vraagt of dit impact op de spelers heeft.

Kritiek van Perez

Kenneth Perez, de analist van dienst, is niet te spreken over de situatie. "Dit is typische Nederland, hè", lacht de analist enigszins cynisch. "Dit is niet goed geregeld door AZ", waarna hij een legendarische oud-trainer aanhaalt. "Louis van Gaal had dit nooit goed gevonden. Hij was een van de eerste trainers die de lengte van het gras bepaalde bij de amateurclubs waar wij kwamen", lacht hij.

Goede voorbereiding

Juist op zo'n dag als vandaag, waar de belangen groot zijn, is het belangrijk dat alles tot in de puntjes geregeld is richting een finale. "Alles moet gewoon goed geregeld worden. Je vraagt het maximale van je spelers en dan moeten dit soort dingen ook maximaal geregeld zijn. Al komen ze te laat, je hoort niet in de file te staan. Al helemaal niet op wedstrijddag."

Het is een pijnlijk moment voor AZ, dat vorige week nog spelers uit de basis hield omdat ze te laat kwamen bij een training. Daarbij is de selectie van NEC al lang en breed in De Kuip en kunnen zij zich rustig voorbereiden op de finale. Deze staat om 18.00 uur te beginnen en is live te volgen in het liveblog van Sportnieuws.nl.